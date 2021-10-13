В Киеве серьезно ухудшается ситуация с коронавирусом. Койки для пациентов с ковидом в столичных больницах заполнены на 47%.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.

По словам градоначальника, в Александровскую больницу ежедневно попадает более 50 новых пациентов с коронавирусом. В целом в Киеве каждые сутки в больницы попадают более 300 зараженных.

"Врачи утверждают, что вирус стал более агрессивным. Также гораздо больше начало болеть детей", - сообщил Кличко.

По его данным, сейчас на стационарном лечении в Киеве с подтвержденным диагнозом Covid-19 находятся 1 837 пациентов. 1 297 из них - в тяжелом состоянии. 30 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, еще 155 - на неинвазивной искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке нуждаются 1 512 человек. Также 195 человек - в стационарах с подозрением на коронавирус.

"Инфекционисты подчеркивают, что более 95% пациентов, которые попадают в больницу с коронавирусом - не привиты. У невакцинированных больных чаще встречаются осложнения в результате болезни", - заявил Кличко.

Напомним, в Украине школьников из-за коронавируса отправляют на осенние каникулы уже с 14 октября.

Также мы писали, что по прогнозам ученых, до конца октября в Украине число новых случаев коронавируса превысит отметку в 20 000 человек за сутки.