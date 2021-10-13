В Китае ученые изучат образцы крови, которые сдавали жители Уханя в последние месяцы 2019 года. Они будут искать в них антитела к коронавирусу.

Об этом сообщает CNN.

Образцы определили еще в феврале текущего года. Группа исследователей Всемирной организации здравоохранения выявила 200 тысяч образцов, среди которых есть и такие, которые были собраны в последние месяцы 2019 года. Они могут содержать антитела к новому коронавирусу.

Сейчас считается, что самое раннее заражение, датируется 8 декабря 2019 года, однако многие ученые считают, что коронавирус распространялся среди людей уже в октябре-ноябре.

Образцы хранятся в Уханьском центре крови. Ранее их не изучали, потому что в течение двух лет они могли понадобиться в качестве доказательств в судебных процессах, связанных с донорством крови. Сейчас уже идет подготовка к исследованию, оно начнется по истечении двухлетнего срока.

Доцент эпидемиологии Колумбийского университета Морин Миллер считает, что образцы "абсолютно точно будут содержать жизненно важные данные". Она призвала Китай допустить иностранных экспертов к наблюдению за процессом исследования.

"Никто не поверит никаким результатам, о которых сообщает Китай, если не будет, по крайней мере, квалифицированных наблюдателей", - заявила Миллер.

Напомним, ученые из США и Уханя собирались вместе создавать новые коронавирусы еще в 2018 году.

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