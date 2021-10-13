В Украине, по прогнозам ученых, уже в конце октября ежедневно могут обнаруживать более 20 тысяч новых случаев коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные в прогнозе Национальной академии наук.

Так, уже сейчас число новых пациентов с коронавирусом увеличилось примерно до 13 175 человек в день, а количество смертей - в среднем за последнюю неделю - до 264.

Ученые прогнозируют, что среднее количество новых случаев к 13 - 19 октября увеличится до 14 650 - 14 897 случаев в день. А уже 20 - 26 октября это может быть 18 640 - 20 922 случая в день.

Регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных являются Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Львовская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская области и Киев.

Напомним, "Страна" писала о том, что сегодня, 13 октября, новых зараженных ковидом в Украине выявили уже больше 16 000, за сутки умер 471 пациент.

Также мы писали о том, что китайские ученые в поисках источника коронавируса исследуют тысячи образцов крови жителей Уханя.

Кроме того, "Страна" сообщала, что после взлета заболеваемости коронавирусом в Украине перенесут начало школьных каникул на неделю раньше.