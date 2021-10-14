Эпидемия на пике: вакцинация все же спасает?

Эпидемия снова стала темой номер один. Херсонскую область официально переводят в красную зону, Львов собственными решениями фактически вводит себя туда же, да и во многих других регионах ситуация не лучше. Слово "локдаун", призабытое с весны, вновь полноправно возвращается в лексикон.

И это, увы, не просто страшилка, предназначенная для рекламы вакцинации. Главная коронавирусная статистика вчерашнего дня – по смертности – показала данные, почти повторяющие максимальные значения за всю историю эпидемии. 471 умерший – это основание для самых жестких решений.

Кроме того, 471 умерший при еще не максимальных показателях заболеваемости означает, что новая волна эпидемии оказывается намного более жесткой, чем предыдущие. Недаром все больше сообщений о том, что коронавирус в тяжелой форме переносят даже дети – чего раньше практически не было.

Поэтому в какой-то степени оправдано решение Минобразования отправить школьников на каникулы с понедельника, а фактически – с сегодняшнего дня. Хотя в то же время и оправдано решение киевских властей не подчиняться приказу Минобразования. Киевляне ссылаются на высокий уровень вакцинации в городе, и в этом они правы.

Минздрав, наконец, выдал первые данные по заболевшим в разрезе вакцинации – и оказалось, что 97% всех, кого госпитализировали за последние полтора месяца, – не привиты. Безусловно, хотелось бы подробнее узнать, чем были вакцинированы невезучие 3% и насколько тяжело они больны, однако, в любом случае, соотношение цифр 97 и 3 говорит само за себя.

Степанов невиновен: чем было дело НАБУ против Минздрава

Национальное антикоррупционное бюро вчера сообщило о закрытии дела по коррупции при закупке вакцин. Скромная новость об этом осталась практически незамеченной, как и причина закрытия дела – отсутствие состава преступления. Между тем, рассматривая это сообщение в комплексе со всеми предыдущими, оно тянет на сенсацию.

Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить события девятимесячной давности. Тогда НАБУ открыло производство по закупке вакцин по завышенным ценам, и все "соросовские" СМИ тут же стали сообщать о коррупции как о доказанном факте.

Попытки министра здравоохранения Максима Степанова оправдаться сопровождались уничижительными комментариями – его пытались выставить как проворовавшегося чиновника, который пытается неуклюже оправдаться.

И вот теперь – тихое и незаметное сообщение от НАБУ, которое доказывает, что Степанов был прав. В том числе – и тогда, когда заявлял, что уголовное дело – часть информационной войны, которая ведется против него 11 месяцев.

На сегодняшний день эта война уже не ведется по одной простой причине: министра отправили в отставку. Во многом как раз из-за той самой информационной кампании, которую вели против него. И частью которой было НАБУ.

Хотя еще зимой раздавались голоса, утверждавшие, что все проблемы Степанова связаны с его попытками выдавить из Минздрава и Национальной службы здравоохранения "соросовскую" мафию времен Супрун, услышаны они не были.

Эту историю можно было бы не ворошить, если бы не тот факт, что при нынешнем руководстве Минздрава никаких дел о "коррупции" не заводится – что означает одно: Виктор Ляшко, в отличие от Степанова, общий язык с "соросятами" нашел.

А еще это является наглядным подтверждением того, о чем все знают, но не говорят: НАБУ – инструмент вовсе не для борьбы с коррупцией, а для достижения и сохранения контроля "соросятами" над ключевыми направлениями власти. И дело тут не столько в политике, сколько во все той же коррупции, поскольку НСЗУ – это, прежде всего, огромные деньги, с помощью которых можно иметь основательный навар. Куда больший, чем все гранты вместе взятые.

Энергетическая катастрофа Украины: вслед за газовым кризисом – угольный?

На фоне нарастающей волны коронавируса тема отопительного сезона вчера отошла на второй план, однако никуда не делась. И в Киеве о ней вспомнили: городская власть объявила, что пока отопление включать не собирается. Как оказалось, потому, что погода все еще теплая, и среднесуточная температура превышает 8 градусов.

И хотя весь город (впрочем, как и почти вся остальная страна) мерзнет в квартирах либо включает обогреватели с кондиционерами, особого возмущения подобные заявления властей не вызывают. Поскольку ни у кого нет уверенности, что включенное вовремя (а завтра уже начало сезона!) отопление не обернется сумасшедшими цифрами в платежках.

Такая вынужденная "сознательность" граждан во многом спасает власть от усугубления топливного кризиса. Хотя он все равно подбирается – не с одной стороны, так с другой.

Вчера стало известно, что на большинстве украинских теплоэлектростанций заканчивается уголь. "Рекордсменом" оказалась Змиевская ТЭС в Харьковской области, где резервы топлива имеются всего на один день работы. Но и у ряда других показатели – три-пять дней – ненамного лучше.

Что это означает? ТЭС – это не только отопление для находящихся рядом населенных пунктов, но и электроэнергия для целого региона. Так что целые регионы при отсутствии отопления могут лишиться возможности еще и "утеплять" квартиры обогревателями.

А глобально все это означает, что нынешний энергетический кризис не ограничивается газом. Уже весь мир говорит о том, что вслед за одним видом топлива стремительно подорожают и другие – прежде всего, нефть с углем. И очень многим государствам ради выживания придется пересматривать свои отношения с энергетическими державами.

Впрочем, это уже вопрос политики, о которой здесь распространяться не стоит. Стоит лишь сказать о том, что при политическом курсе последних семи лет Украину ждет энергетический голод.

Кремлевские тайны: что решают по Украине Козак и Нуланд?

Закрытое дело Степанова вчера было не единственным поводом обратиться к недавней истории. В течение всего дня появлялись новости, которые заставляли вспомнить громкие слова Владимира Зеленского о том, что никаких переговоров об Украине без участия Украины не должно быть. Вспоминались они потому, что в Москве произошло ровно то, чего быть не должно.

В российской столице встретились заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак и замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Поначалу переговоры далеко не первых лиц в руководстве двух стран озабоченности в Киеве не вызывали, тем более что вся информация сводилась к фотографиям Нуланд, гуляющей по осенней Москве. Но после завершения переговоров появились комментарии.

Первым свое слово сказал Козак и сказал следующее: Нуланд согласилась с тем, что проблема Донбасса может быть решена только через Минские соглашения и что "без согласования будущих параметров автономии, или другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен".

Это заявление оказалось настолько неожиданным для Киева, что ему просто не поверили. И все провластные СМИ к словам Козака добавили уничижительное "якобы".

Однако потом комментарий дала Нуланд. В подробности вдаваться не стала, но назвала переговоры "продуктивными". А самое главное – опровергать своего визави не стала.

Судя по всему, подобные новости посеяли на Банковой растерянность. Поскольку, в отличие от летних месяцев, никаких заявлений ни от Зеленского, ни от Кулебы. Ни грозных типа "партнеры должны все согласовывать с нами", ни просто констатации, что "нас не поставили в известность".

Правда, министр иностранных дел все же одно заявление сделал: обвинил Кремль в том, что тот блокирует встречу глав МИД стран "Нормандской четверки". Хотя, в общем-то, такая "блокада" вполне в духе последних установок Москвы. Медведев ведь написал, что переговоры с Киевом не имеют смысла – нужно договариваться с хозяевами (то есть с американцами). Вот они и договариваются.

Понятно, что Козак и Нуланд – это не тот уровень, на котором принимают решения. Но именно на этом уровне все согласовывается так, чтобы первым лицам оставалось сказать "да" или "нет". И слова о "продуктивной встрече" от американской стороны теперь ставят перед украинской властью загадку: что, собственно, согласовывают Вашингтон и Москва и как близки они к согласованию.

Вашингтон вполне мог рассеять эту загадочную атмосферу – Нуланд ничего не стоило на пути домой заехать в Киев. Однако, видимо, Штаты не собираются ставить в известность своего "стратегического союзника". Не по Сеньке шапка.

Битва за Кабо-Верде: Украина против Поклонской

Поскольку украинское руководство к "взрослым" международным делам не допущено, ему остается вести "детские" войны. Именно такая война развернулась вокруг назначения Натальи Поклонской послом в Республику Кабо-Верде.

Республика Кабо-Верде имеет такое большое стратегическое значение для Украины, что большинство членов Кабмина вряд ли найдут ее на карте. И даже подсказка, что это острова Зеленого Мыса, вряд ли поможет, поскольку зеленых мысов на глобусе немало. Однако из-за представительства России в этой экзотической республике был взбудоражен весь украинский МИД. Вчера он сообщил, что "уже поставил перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности гражданки Поклонской". Властям республики сообщили, что эта героиня рисованного клипа на самом деле хуже морских пиратов, поскольку находится в санкционных списках Украины, Евросоюза, США, Канады и Японии и разыскивается за государственную измену Украине.

И теперь даже интересно, чем же это все закончится. Поскольку понятно, что лидеров маленького африканского государства не впечатлят обвинения от украинской прокуратуры и санкции от офиса Данилова, и ключевую роль сыграет выбор между влиянием Кремля, который ставит на Поклонскую, и авторитетом США с Евросоюзом, которые ввели против нее санкции.

Собственно, и весь расчет украинского МИДа – именно на этот авторитет, поскольку собственного не хватает. Однако если вдруг послы США и ЕС в Кабо-Верде предпочтут не вмешиваться в ситуацию и руководство республики предпочтет не ссориться с Кремлем, это ведь окончательно похоронит авторитет нашей страны даже в глазах карликовых африканских государств. Стоит ли Поклонская этого?