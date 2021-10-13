Украина уже поставила перед правительством Кабо-Верде вопрос о преступной деятельности Натальи Поклонской, которую ранее президент России назначил туда послом от РФ.

Об этом рассказал спикер МИД Олег Николенко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Спрятаться не получится даже в Африке. МИД Украины уже поставило перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности гражданки Поклонской", - заявил Николенко.

Кроме того, спикер напомнил, что Поклонская находится в санкционных списках Украины, Евросоюза, США, Канады и Японии и разыскивается за государственную измену Украине.

Напомним, Наталья Поклонская - бывший прокурор Крыма и экс-депутат Государственной Думы РФ, но в этом году она отказалась от участия в выборах.

Также сообщалось, что весной Поклонская заявила о желании стать послом России в Украине. По ее словам, она все риски, связанные с безопасностью нахождения на украинской территории, но любит Украину и желает ей мира. Более того, Поклонская называет себя русскоговорящей украинкой.

Ранее мы писали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал испортить жизнь Наталье Поклонской.