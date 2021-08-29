Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Украина "может испортить жизнь" Наталье Поклонской, которая собирается стать послом в Кабо-Верде.

Об этом он заявил в эфире программы "Большая Пятница" на телеканале "Украина 24".

В то же время он заявил, что не знает какое гражданство имеет крымская чиновница сейчас. Он пояснил, что нужно узнать, есть ли у Поклонской гражданство Украины. По его словам, если да, то Украина "может испортить ей жизнь". А если у нее только российское гражданство, то в РФ могут "назначать кого угодно и куда угодно".

Напомним, недавно сообщалось, что бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская может стать послом России в Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса).

Перед этим Наталья Поклонская заявила, что снимает свою кандидатуру с предварительного голосования партии "Единая Россия".

Также Поклонская заявляла, что она снова хочет стать прокурором Крыма". Также она говорила о том, что не стала бы занимать "министерскую" должность на полуострове.

Кроме того, до этого она неоднократно говорила о своем желании стать послом России в Украине.