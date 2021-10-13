Президент РФ Владимир Путин назначил бывшего прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде (государство, расположенное на островах Зелёного мыса около побережья Африки).

Об этом сообщается в указе российского президента от 13 октября.

"Назначить Поклонскую Наталью Владимировну Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Кабо-Верде", - сказано в указе.

Напомним, о том, что Наталья Поклонская, которая не баллотировалась в этот раз в Госдуму, станет послом России в Республике Кабо-Верде, СМИ писали еще в конце августа.

Кроме того, 2 октября Поклонская сообщила, что ей было бы "интересно" поработать в Кабо-Верде.

"Кабо-Верде, Сейшелы, Италия, Ватикан, Рим, Берлин – все, что угодно. Мне это все интересно!" – сказала тогда Поклонская.

Расположение Кабо-Верде

Также сообщалось, что она заявляла, что была бы не против стать послом и в Киеве. Хотя в Украине против неё возбуждены уголовные дела.

Ранее "Страна" писала, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Украина "может испортить жизнь" Наталье Поклонской. При этом Кулеба не знает, какое у Поклонской гражданство на данный момент.