Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд назвала продуктивными переговоры по Украине и Минским соглашениям с заместителем главы Администрации президента Российской Федерации, который курирует переговоры по Донбассу со стороны РФ Дмитрием Козаком.

Об этом сообщили в посольстве США.

Отметим, что ранее встречу с Нуланд прокомментировал сам Козак. Он сказал, что обе стороны подтвердили, что единственной основой для урегулирования остаются Минские соглашения, включая их политическую часть с особым статусом для Донбасса.

"В ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии, или другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен", - сказал Козак.

Ситуацию комментирует телеграмм-канал "Политика Страны".

"По поводу заявления Козака про то, что Нуланд согласилась на необходимость особого статуса для Донбасса. Оно вызвало довольно бурную реакцию в Украине, но, на самом деле, никакой сенсации в этом нет.

Об автономии Донбасса Нуланд говорила уже давно. Сразу после встречи президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным она сказала следующее:

"Если мы действительно почувствуем, что есть основания увидеть реализацию Минских соглашений безопасным и приемлемым для Украины способом - способом, который восстановит ее суверенитет и территориальную целостность в Донбассе - взамен какого-то типа политической автономии для Донбасса и это приведет к выводу российских сил и поддерживаемых ею марионеток - мы были бы готовы работать над этим", - сказала Нуланд.

Однако, "почувствовала" ли Нуланд соответствующие основания после встречи с Козаком и будет ли какое-то движение - можно увидеть в ближайшее время.

До сих пор главным тормозом по реализации политической части Минских соглашений (в основе которых как раз и лежит особый статус Донбасса) было кардинальное несовпадение видения процесса у всех сторон.

1. США, как следует из цитаты Нуланд, видят особый статус Донбасса просто как способ ухода России "сохранив лицо" и восстановления украинской власти над территориями в полном объёме.

2. Россия видит особый статус, как гарантию того, что Киев не зачистит антимайдановские и пророссийские силы на Донбассе после реинтеграции и они, под защитой особого статуса, возможно, расширят влияние и на другие регионы, поборовшись за власть в целом Украине на выборах президента и парламента.

3. Украинские власти вообще не хотят никакого особого статуса (даже по первому варианту), опасаясь бунта националистов, обвинений в капитуляции, политической дестабилизации и прочей зрады.

Каким образом совместить эти позиции, за 7 лет с момента первых Минских соглашений так и не придумали", - говорится в сообщении телеграмм-канала "Политика Страны".

Напомним, 11 октябр Виктория Нуланд встретилась с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым, помощником президента России Владимира Путина по внешним делам Юрием Ушаковым и Дмитрием Козаком.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости переписать Минские соглашения, а также привлечь к переговорам в "нормандском формате" Соединенные Штаты Америки. По его словам, текущие положения соглашений не помогают завершить конфликт в регионе.