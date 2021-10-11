Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, которая находится с визитом в России, погуляла по Москве. Она насладилась бабьим летом и заглянула в музей современного искусства "Гараж" на экспозицию под названием "Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта".

Об этом написал в Твиттере пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц.

Ребхольц передал слова Нуланд.

"Наслаждаюсь бабьим летом в Спасо-хаусе (особняк Ветрова - историческое здание в центре Москвы, с конца 1933 года арендуемое правительством США как резиденция посла - Ред.) в Москве с моим коллегой Эриком Грином (директор Совета национальной безопасности при Белом доме по вопросам России и Центральной Азии - Ред.). Надеемся на консультации с правительством России, бизнес-сообществом и выпускниками программ обмена США", - сказала дипломат.

Затем она сообщила, что посетила выставку в музее "Гараж" в Москве. Эта выставка посвящена исследованию в искусстве протяженности времени и включает работы более 30 художников разных поколений из стран Юго-Восточной и Центральной Азии, Кавказа, Восточной и Западной Европы.

Нуланд и Грин в Спасо-хаусе

Ранее "Страна" сообщала, что 11 октября Нуланд прибыла в столицу РФ с намерением обсудить возобновление российско-американских встреч по Донбассу.

Перед этим Вашингтон в обмен на согласие Москвы на ее визит снял санкции с россиянина.