В Москве 12 октября состоялась встреча заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова и замгоссекретаря США Виктории Нуланд. По словам Рябкова, разговор был "предельно откровенным", однако тема Украины на встрече не поднималась.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Замглавы российского МИД заявил по итогам встречи, что Москва не исключает заморозки работы дипмиссий России и США, но хотела бы избежать такого сценария. Также он сказал, что его разговор с Нуланд был "предельно откровенным", он был полезен, но пока позиции сторон плохо стыкуются.

Кроме того, Рябков заявил, что стороны проведут новые консультации по урегулированию кризиса вокруг виз и работы дипмиссий.

Также, по словам замминистра иностранных дел РФ, он не обсуждал с Нуланд тему Украины.

Напомним, "Страна" писала о том, что на переговорах Нуланд в Москве планировалось обсуждение возобновление российско-американских встреч по Донбассу. Кроме Рябкова замгоссекретаря США должна встретиться с помощником президента России Владимира Путина по внешним делам Юрием Ушаковым и главным переговорщиком от России по Донбассу Дмитрием Козаком.

Также мы сообщали, что во время визита Нуланд в Москву Зеленский обсудил с Меркель и Макроном урегулирование на Донбассе.