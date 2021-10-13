Заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, который курирует переговоры по Донбассу со стороны РФ Дмитрий Козак сообщил об итогах переговоров в Москве с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд.

Об этом пишет РИА "Новости" в среду, 13 октября.

По его словам, обе стороны подтвердили, что единственной основой для урегулирования остаются Минские соглашения, а Нуланд подтвердила позицию США, что без согласования особого статуса Донбасса существенный прогресс в урегулировании вряд ли возможен (напомним, как раз выполнять политическую часть Минских соглашений, где прописан особый статус Донбасса, не хотят украинские власти).

"В ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии, или другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен", - сказал Козак.

Также он добавил, что договорился с Нуланд о продолжении взаимных консультаций по теме Украины.

Напомним, в понедельник, 11 октября, Виктория Нуланд прибыла в Москву. Она встретилась с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым, помощником президента России Владимира Путина по внешним делам Юрием Ушаковым и Дмитрием Козаком.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости переписать Минские соглашения, а также привлечь к переговорам в "нормандском формате" Соединенные Штаты Америки. По его словам, текущие положения соглашений не помогают завершить конфликт в регионе.