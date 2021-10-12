Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд прокомментировала переговоры в Министерстве иностранных дел России с замминистра Сергеем Рябковым. Она была немногословна и кратко назвала их конструктивными.

Дипломата процитировал в Твиттере пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц.

"Сегодня прошли конструктивные встречи по поводу двусторонних, региональных и глобальных вопросов с коллегами из Министерства иностранных дел России", - сказала Нуланд.

Спустя несколько минут Ребхольц привел в соцсети еще одну ее фразу, из которой следует, что представительница Госдепа встречалась в Москве с россиянами, ездившими по обмену в Штаты.

"Меня вдохновила встреча с молодыми российскими лидерами в области образования, технологий и искусства, которые участвовали в программах обмена в США. Их впечатляющая работа является свидетельством ценности образовательных и культурных связей между нашими двумя странами", - заявила Нуланд.

О визите Нуланд написал Телегрм-канал "Политика Страны".

Канал напомнил, что российский визави американки ранее сообщил, что стороны пока ни о чем не договорились, и риск заморозки работы дипмиссий США и России по-прежнему высок.

"Но завтра у Нуланд еще будут встречи с представителями Кремля: помощником Путина Юрием Ушаковым и куратором по Украине Дмитрием Козаком. Главный вопрос насчет завтра - договорятся ли стороны о возобновлении прямых российско-американских встреч по Донбассу. Судя по тому, что накануне оживился Нормандский формат, шанс на некий прогресс по американской линии тоже сохраняется", - считает канал.

Ранее "Страна" рассказывала, как дипломат провела время после прилета в Москву.

Мы также приводили заявление МИД РФ о результатах переговоров с Нуланд.