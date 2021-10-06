Издание "Комсомольская правда" закрывает свое белорусское представительство.

Об этом говорится в официальном сообщении редколлегии "Комсомолки" на сайте издания.

"Проанализировав события последнего года и особенно последней недели, "Комсомольская правда" приняла решение закрыть свое представительство в Минске ЗАО "БелКП-ПРЕСС". Всем сотрудникам будут выплачены денежные компенсации или предложена работа на других предприятиях КП", - сказано в сообщении.

Как писала "Страна", 29 сентября в Беларуси был заблокирован доступ к сайту издания "Комсомольская правда в Беларуси". Такое решение приняло Министерство информации республики.

А в начале октября в Минске задержали журналиста белорусского филиала "Комсомольской правды" Геннадия Можейко. Белорусские силовики заявили, что против него возбудили два дела: о разжигании вражды и оскорблении представителя власти. Этот инцидент прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она выразила надежду на то, что что права журналистов Минск будет соблюдать в соответствии с общепринятыми международными нормами.