Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала задержание журналиста белорусского филиала "Комсомольской правды" Геннадия Можейко.

Об этом сообщает ТАСС в субботу, 2 октября.

По словам Марии Захаровой, посольство России в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования в Белоаруси "Комсомольской правды". Газета работает как филиал российского издания, хотя речь идет о белорусском СМИ и гражданине Беларуси. В этой связи Россия исходит из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами.

Ранее белорусский правозащитный центр "Весна" сообщил, что журналист был задержан 1 октября. Вероятно, его задержание связано со статьей в газете о погибшем IT-менеджере Андрее Зельцере, при аресте которого был застрелен сотрудник КГБ. В материале знакомые Зельцера положительно отзывались о нем.

По словам главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина, журналист перестал выходить на связь с 16.00 1 октября. Позже стало известно, что Можейко находится в изоляторе на Окрестина в Минске.

Ранее "Страна" сообщала о том, как в Минске айтишник убил офицера КГБ и какие будут последствия. Это произошло во время операции по "отработке адресов, где могли находиться лица, имеющие отношение к террористической деятельности".

Также мы информировали, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала критическое высказывание президента Украины Владимира Зеленского в адрес Организации Объединенных Наций (ООН).