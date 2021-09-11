Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что компании-разработчики "умного голосования" связаны с Пентагоном. Установлены IP-адреса приложений. Все они находятся в Соединённых Штатах.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Установлены IP-адреса приложений и разработчиков "Умного голосования". Они находятся в США", — сообщила Захарова.

Кроме этого, она также добавила, что разработчики сайта связаны с правительством США. В частности, по словам Захаровой, доказана их связь с Пентагоном.

"Умное голосование" — последний незаблокированный сайт российского оппозиционера Алексея Навального. Сервис создан для рассылки рекомендаций по голосованию на предстоящих выборах в Госдуму.

Напомним, летом Роскомнадзор заблокировал сайт российского оппозиционера Алексея Навального navalny.com. Уточняется, что доступ к странице был ограничен по решению Генпрокуратуры на основании статьи 15.3 о призывах к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Также недавно Мария Захарова рассказала, что с помощью нанимаемых среди граждан России сотрудников ряда иностранных посольств шло финансирование деятельности Алексея Навального.