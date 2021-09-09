Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что дата начала коммерческих поставок газа по трубопроводу "Северному потоку - 2" зависит от немецкого регулятора. Она добавила, что газопровод, который в Украине считают угрозой безопасности Евросоюза, наоборот, укрепит энергетическую безопасность региона. И что Россия готова продолжать транзит газа через Украину.

Об этом дипломат сказала на брифинге, состоявшемся 9 сентября.

Захарова сообщила, что строительство одного из крупнейших на планете энергетических инфраструктурных объектов близко к завершению. По ее словам, даже противникам "Северного потока - 2" уже ясно, что остановить его просто невозможно, пора прекратить чинить препятствия и начать договариваться о взаимовыгодных условиях эксплуатации газопровода.

Затем она коснулась темы начала работы трубопровода.

"Сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора. Мы рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту. Углеродный след от транспортировки газа по "Северному потоку - 2" более чем в пять раз ниже по сравнению с альтернативными путями, это известно. Уже все материалы на этот счет были предоставлены", - заверила представитель МИД РФ.

Также Захарова сказала, что "Северный поток - 2" укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперед и что он построен с использованием новейших технологий и соответствует всем международным нормам.

"Мы много лет разъясняли, отвечая на вопросы, реагируя на критику и дезавуируя фейки, что "Северный поток - 2" - это чисто экономический проект, и у России нет никаких планов использовать его в каких-то иных целях. Мы искренне надеемся, что "Северный поток - 2" перестанет являться предметом разного рода политических спекуляций, вбросов, информационных кампаний, предлогом для незаконных ограничительных мер и вообще в принципе уйдет из такой конфронтационной повестки", - выразила надежду Захарова.

Она назвала этот проект позитивным примером взаимовыгодного партнерства России и Европы, которое российская сторона готова строить на принципах уважения интересов и взаимной выгоды. Затем она призвала услышать ее заверения европейцев, ставших "жертвами своих СМИ, которые искажали данные".

Кроме того, Захарова заявила, что Россия готова продолжить транзит газа через Украину.

"Что касается попыток увязать начало нормального функционирования "Северного потока - 2" с другими сюжетами, то мы, во-первых, продолжаем их рассматривать в качестве примеров абсолютно неправомерной политизации энергетического сотрудничества, которая коренным образом противоречит рыночным принципам. Во-вторых, и об этом говорил президент России на встрече с федеральным канцлером Германии, мы готовы к продолжению транзита газа через территорию Украины, но этот вопрос является чисто коммерческим. Он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок и конкурентоспособность альтернативных маршрутов", - сказала Захарова.

Накануне брифинга Захаровой вопроса продолжения транзита газа через Украину коснулись вице-премьер российского правительства Александр Новак и уполномоченный правительства Германии по вопросам газового транзита через Украину Георг Вальдерзее.

В августе "Страна" приводила призыв Ангелы Меркель к Украине готовиться к уменьшению транзита газа и думать о зеленой энергии.