МИД России вызвал американского посла из-за вмешательства США в российские выборы. Российские дипломаты заявили Джону Салливану, что вмешательство во внутренние дела Москвы категорически недопустимо. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее американского дипломата вызвали на Смоленскую-Сенную площадь. Он встретился с замглавы ведомства Сергеем Рябковым. Как указали в посольстве США, темой беседы стали двусторонние отношения. В свою очередь, дипломатический источник уточнил, что разговор касался вмешательства Вашингтона в российские выборы.

"В ходе беседы было подчеркнуто, что российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американскими "цифровыми гигантами" в контексте подготовки и проведения выборов в Государственную думу", - говорится в сообщении МИД.

Напомним, Россия готовится к выборам в Госдуму, которые запланированы на 17-19 сентября.



Ранее "Страна" писала о том, что глава МИД РФ Лавров прокомментировал слова Зеленского о масштабной войне с Россией, назвав их "отголосками КВН".

Также мы сообщали, что Лавров назвал заявление Кулебы о подготовке встречи глав МИД в нормандском формате шизофренией.

