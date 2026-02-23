Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский, используя мат, назвал "больными на голову" тех, кто работает на минимальную зарплату.

Соответствующая публикация появилась на его странице в Threads.

По его мнению, здоровый человек не станет работать за минимальную зарплату, тем более при наличии множества альтернатив.

"Отвечаю: на@уй не хочу на минумалку и более того, если ты здоровый мужчина и женщина и сегодня работаешь на минималку, то извините, вы больной на голову, когда в Украине миллионы вакансий", - написал Смилянский.

При этом еще недавно он рассказывал, что некоторые сотрудники "Укрпочты" получают минимальную зарплату. То есть фактически он призвал таких людей уволиться и не быть "больными на голову", хотя сам же недавно утверждал, что компания испытывает дефицит кадров.

Отметим, что Смилянский регулярно попадает в публичные скандалы, оскорбляя людей в интернете. Так, недавно "Укрпочта" сменила логотип и фирменный шрифт, что обошлось в более чем полмиллиона гривен. В Сети раскритиковали такие обновления в компании. Одна из пользователей соцсетей заявила, что на ребрендинге наверняка украли деньги. На её комментарий глава компании ответил: "Если мы крадем, то вы шлюха".