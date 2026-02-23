"На@уй не хочу на минималку". Глава "Укрпочты" назвал больными тех, кто работает за минимальную зарплату
Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский, используя мат, назвал "больными на голову" тех, кто работает на минимальную зарплату.
Соответствующая публикация появилась на его странице в Threads.
По его мнению, здоровый человек не станет работать за минимальную зарплату, тем более при наличии множества альтернатив.
"Отвечаю: на@уй не хочу на минумалку и более того, если ты здоровый мужчина и женщина и сегодня работаешь на минималку, то извините, вы больной на голову, когда в Украине миллионы вакансий", - написал Смилянский.
При этом еще недавно он рассказывал, что некоторые сотрудники "Укрпочты" получают минимальную зарплату. То есть фактически он призвал таких людей уволиться и не быть "больными на голову", хотя сам же недавно утверждал, что компания испытывает дефицит кадров.
Отметим, что Смилянский регулярно попадает в публичные скандалы, оскорбляя людей в интернете. Так, недавно "Укрпочта" сменила логотип и фирменный шрифт, что обошлось в более чем полмиллиона гривен. В Сети раскритиковали такие обновления в компании. Одна из пользователей соцсетей заявила, что на ребрендинге наверняка украли деньги. На её комментарий глава компании ответил: "Если мы крадем, то вы шлюха".