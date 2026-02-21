Генеральный директор государственной компании "Укрпочта" Игорь Смилянский призвал отменить в Украине большинство социальных выплат, чтобы вынудить население "идти восстанавливать страну".

Соответствующий фрагмент интервью главы компании распространили политические телеграм-каналы.

По его мнению, социальные выплаты нужно оставить только для пенсионеров и инвалидов.

Смелинский также заявил, что "раздутой" социальной поддержки как в Германии в Украине не будет.

Ранее глава "Укрпочты" говорил, что украинцы должны быть ему благодарны за предоставленную американскую помощь.

Напомним, недавно нардеп Гетманцев заявил, что Украина рискует остаться без транша МВФ, что может привести к остановке соцвыплат.

Война в Украине продолжается 1459-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 21 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Deep State заявил о продвижении войск РФ в направлении Славянска, Краматорска и под Гуляполем. В Полтавской области атакована нефтегазовая инфраструктура, начался пожар. В результате ударов по энергетике были обесточены потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях. Зеленский сообщил, что десять тысяч северокорейских солдат находятся в РФ на учениях. СМИ сообщили, что президент Украины готовится воевать с Россией ещё три года.

