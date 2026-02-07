Украина рискует остаться без международного финансирования, что может привести к остановке социальных выплат уже в ближайшие месяцы.

Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире телемарафона.

"Мы на грани финансовой катастрофы", – сказал нардеп, комментируя возможный срыв программы выделения кредитов Международным валютным фондом (МВФ).

Гетманцев подчеркнул, что, если условия программы не выполняются, транша не будет, а последствия, по его словам, лягут на плечи обычных граждан.

Напомним, Рада не смогла поставить на голосование ряд законов, которых требует Международный валютный фонд.

Ранее "Страна" разбиралась, как украинцам собираются повышать налоги, чтобы выполнить требования МВФ.

Между тем в Украине идёт 1445-й день полномасштабной войны. Мы следим за последними новостями субботы, 7 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главной темой пятницы стало покушение на первого замначальника ГРУ РФ Владимира Алексеева, он тяжело ранен. В Одессе от взрыва автомобиля погиб сержант ГПСУ, кинолог Руслан Каламбердиев. Армия РФ захватили сёла Дегтярное в Харьковской области и Новомарково в Донецкой, также продвинувшись на Сумщине.

