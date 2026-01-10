Международный валютный фонда (МВФ) зафиксировал в Украине по итогу 2025 года инфляцию на уровне 12,6%. Это худший показатель в Европе и не совпадает с официальным отчётом Киева.

Информация опубликована на официальном сайте МВФ.

При этом украинский Госстат на этой неделе отчитался о прошлогодней инфляции в нашей стране на уровне 8%.

Самую низкую инфляцию в Европе за 2025 год МВФ зафиксировал в Швейцарии – 0,1%, а самую высокую после Украины в России – 9%.

У лидеров ЕС Германии и Франции уровень розничных цен, по подсчётам Международного валютного фонда, в прошлом году вырос на 2,1% и на 1,1%, соответственно. А в США – на 2,7%.

В Китае МВФ зафиксировал 0% инфляции, а максимальный мировой показатель в 269,9% – в Венесуэле.

Ранее "Страна" разбиралась, почему резко вырос дефицит торгового баланса Украины и чем это может грозить.

Также мы анализировали, что происходит в украинских портах на фоне обстрелов и как это сказывается на экономике.

Война в Украине идет 1417-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 10 января 2026 года, в обновляемом онлайне. В ночь на субботу РФ провела массированные атаки по инфраструктуре Киева, Днепра и Кривого Рога.

Накануне мы подводили итоги предыдущего дня войны. Он отметился ударом "Орешника", что россияне нанесли по Львову. Параллельно этому противник запустил 35 других ракет и десятки дронов, целями которых стали Киев и область. Национальный банк Украинв продолжил девальвировать гривну, закрепился тренд на снижение её курса по отношению к доллару.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.