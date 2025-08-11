В Украине - рекордный обвал торгового баланса. За 6 первых месяцев этого года в страну ввезли импортных товаров на 38,8 млрд долларов, тогда как их экспорт составил всего 20 млрд, свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

То есть, торговый дисбаланс за полгода - минус 18,3 млрд долларов. Если так пойдет дальше, то по итогам года показатель составит, как минимум, минус 36,6 млрд. Хотя, как считает экономист Данил Монин, нас самом деле он может оказаться намного большим.

И это только по товарам. Если учитывать еще и услуги (а там также наблюдается снижение экспорта и рост импорта), то минус по торговому балансу, по мнению Монина, вырастет по итогам года до 50,5 млрд долларов, что почти вдвое больше, чем в прошлом году. МВФ прогнозирует торговый дефицит для Украины на уровне 46,5 млрд долларов, а Нацбанк - рекордные 52,2 млрд.

"Это почти на 23,5 млрд больше, чем в прошлом году, и порядка 25% ВВП, рекордно много. Ни до войны, ни с начала полномасштабного вторжения такого еще не было", - говорит Монин.

Растущая дыра в торговом балансе - это, по факту, вымывание валюты из страны. Последствия могут оказаться катастрофическими для всей экономики.

"Резкая девальвация гривни, рост инфляции и торможение экономического роста, вплоть до минусовых отметок. Пока ситуацию сглаживает поступление международной помощи, но уже есть прогнозы по снижению роста ВВП в этом году", - отмечает Монин.

При этом из-за увеличения дефицита торгового баланса растет и потребность во внешней помощи. И если она не будет еще более увеличена (или, тем более, если она уменьшится), то описанные выше негативные последствия (инфляция и девальвация) украинцы смогут почувствовать уже в ближайшем будущем.

При этом запас прочности не такой уж большой - золотовалютные резервы сейчас составляют 43 миллиарда долларов. То есть, при дефиците торгового баланса в 50 млрд без внешней помощи они закончатся менее, чем за год.

Основных причин резкого увеличения отрицательного сальдо несколько.

Первое - рост военных закупок. В первую очередь - комплектующих для дронов, которые необходимы для их производства в Украине. Практически все комплектующие завозятся из Китая (который является крупнейшим импортером товаров в Украину). И поэтому чем больше Украина производит дронов, тем больше нужно импортировать комплектующих. И тем больше, соответственно, через импорт уходит валюты из страны.

Второе - прекращение транзита российского газа (из-за этого обвалился экспорт услуг) при одновременном резком увеличении импорта газа.

Третье - увеличение экспорта коксующего угля из-за остановки единственной шахты в Украине, которая его добывала - шахтоуправления Покровское.

Четвертое - падение доходов от экспорта украинской металлургии и агросектора из-за нарастающих проблем как с производством продукции, так и с ее сбытом на внешних рынках (в том числе и из-за отмены "торгового безвиза" с ЕС).

Пятое - резкое увеличение импорта легковых автомобилей накануне отмены налоговых льгот с 1 января 2026 года.

И если последний фактор можно отнести к временным, то остальные проблемы носят системный (причем нарастающий) характер и труднорешаемы в условиях военного времени.

Поэтому ухудшающаяся ситуация в экономики является еще одним аргументом для Украины добиваться скорейшего мира.

Подробнее читайте в статье "Страны".

Военка и газ

По данным Государственной таможенной службы, с января по июнь 2025 года в Украину импортировали товаров на 38,3 млрд долларов. Для сравнения - по итогам первого полугодий 2024 года было 33,2 млрд, то есть, импорт вырос почти на 5 млрд долларов.

Больше всего к нам завозили товаров из Китая (на 8,2 млрд долларов), Польши (на 3,5 млрд). Германии (на 3,2 млрд).

68% от общих объемов импорта составили такое товарные категории:

машины, оборудование и транспорт - на 14,8 млрд;

продукция химической промышленности - на 6,2 млрд;

топливно-энергетические товары - на 4,9 млрд.

По словам Монина, в первую категорию попадает в том числе, военка. Реальные объемы поставок товаров оборонного значения сейчас засекречены, однако, судя по статистике импорта в этой товарной категории, они достаточно внушительные.

"Скорее всего, сюда попадают и составляющие для производства дронов, которые завозят наши производители", - отметил Монин.

Отметим, что дроны в Украине собираются из китайских составляющих. Поэтому и не удивительно, что Китай лидирует среди всех экспортеров товаров в страну с огромным отрывом от всех остальных.

Большой прирост по топливно-энергетической группе, судя по всему, поясняется активным импортом природного газа, который Украина в последние месяцы в усиленном режиме закачивает в свои подземные хранилища (в первом полугодии прошлого года газ Украина практически не импортировала).

И, судя по всему, поток импорта будет и дальше расти. В недавнем инфляционном отчете Нацбанк прогнозирует дальнейшее увеличение его темпов вплоть до конца 2025 года.

"Рост импорта товаров в 2025 году несколько ускорится за счет сохранения высокого дефицита бюджета и соответствующего увеличения закупок продукции машиностроения, прежде всего, военного назначения. Кроме этого, увеличится импорт легковых автомобилей накануне отмены налоговых льгот с 1 января 2026 года (он уже несколько месяцев идет рекордными темпами - Ред.)", - говорится в отчете Нацбанка.

Регулятор ожидает также увеличения закупок энергоносителей "в условиях усиления обстрелов и повреждений энергетической инфраструктуры, низких запасов газа и сохранения дефицита угля".

Удар по экспорту

По экспорту динамика не такая большая, как по импорту. По данным Государственной таможенной службы, за первое полугодие этого года Украина продала на внешние рынки товаров на 20 млрд долларов. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было 19,5 млрд. То есть, рост, по сравнению с прошлым годом, есть, но он крайне небольшой.

Основными покупателями украинских товаров, по итогам первого полугодия 2025 года, стали Польша (на 2,4 млрд долларов), Турция (на 1,7 млрд), Италия (на 1,2 млрд).

Главные экспортные категории экспортных товаров следующие:

продовольствие - на 11,2 млрд долларов;

металлы и изделия из них - на 2,3 млрд;

машины, оборудование и транспорт - 1,9 млрд.

По агропродукции, которая традиционно приносит Украине больше всего валютной выручки, за первое полугодие объемы просели, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 9%. И это при том, что товарный безвиз с ЕС отменили только в начале июня. То есть, влияние этого фактора на продажи аграрки на внешние рынки пока не сильно отразилось на общей статистике,

Тем не менее, уже за первые 6 месяцев этого года поставки в Евросоюз упали на 14% (до 5,39 млрд). Тут сказался общий тренд, предшествовавший отмене товарного безваза с ЕС, когда многие страны намеренно сдерживали поток украинской продукции, чтобы защитить своих фермеров. Плюс - проблемы с логистикой.

Но на 10% упал экспорт агропродукции также в Азию (до 3,5 млрд долларов), что эксперты поясняют, главным образом, проблемами с логистикой, а также усилением конкуренции на местных рынках.

Отметим, что в этом году из топ-3 крупнейших экспортеров впервые за последние годы выпали производители железорудного сырья. За первое полугодие 2025 года экспорт руды из Украины упал, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 11,9% - до 16,14 млн тонн.

Причин такого обвала экспорта несколько. Во-первых, снижение спроса на внешних рынках вследствие охлаждения экономики. Во-вторых, высокие тарифы на электроэнергию, логистику, а также дефицит персонала, которые снижают конкурентноспособность украинского сырья. Также отечественные предприятия жалуются на проблемы с возмещением НДС.

К примеру, Ferrexpo по этой причине в мае приостанавливала работу двух линий производства окатышей (как утверждают в компании, государство задолжало им более 25 млн долларов).

В инфляционном отчете Нацбанка прогнозируется, что в 2025 году будет падение физических объемов экспорта, "вследствие слабых показателей первого полугодия".

Кроме того, экспорт продовольствия и дальше будет ограничиваться новыми условиями торговли с ЕС (с начала июня отмен товарный безвиз и возвращены квоты на поставки ряда агротоваров - Ред.).

"Дополнительным фактором будет высокая база сравнения прошлого года, когда через морской коридор активно вывозились запасы 2023 года", - добавили в Нацбанке.

Что касается другой крупной статьи украинского экспорта - металлургии, то тут, по данным НБУ, поставки будут сдерживаться дефицитом коксующегося угля и кокса для металлургических предприятий из-за остановки работы шахтоуправления "Покровское", которое было единственным в Украине предприятием, добывающим коксующийся уголь.

Теперь уголь приходится импортировать, что также сказывается на торговом балансе, а также на увеличении себестоимости (и на уменьшении конкурентоспособности) украинской металлургической продукции.

Дефицит на 25% ВВП

Разрыв в темпах роста импорта и экспорта только усугубил и без того огромный торговый дефицит Украины.

"Темпы роста импорта значительно превышают экспортные показатели. За последние 12 месяцев экспортный выторг составил 38,3 млрд долларов (прирост на 7,4%), а расходы на импорт - 79,1 млрд (плюс 17,2%). В июне экспорт превысил импорт на более чем 5 млрд долларов - это исторический рекорд торгового дефицита. Импорт растет, главным образом, за счет оборонного сектора, энергетики и удобрений", - отмечает глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Отметим, что растет минус торгового баланса также по услугам.

"За первое полугодие экспорт услуг просел более чем на 10%. Большой минус по логистическим услугам, что, скорее всего, связано с нехваткой водителей из-за массовой мобилизации", - говорит Монин.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин связывает снижение экспорта услуг с отсутствием транзита российского газа с начала этого года. В прошлом году за транзит Украина получила, по подсчетам Reuters, около 800 миллионов долларов.

По итогу, эксперты прогнозируют огромную дыру в торговом сальдо в 2025 году.

По мнению Монина, она составит 50,5 млрд долларов. Нацбанк и вовсе ожидает дефицит на уровне 52,5 млрд долларов. Для сравнения: в 2024 году этот показатель составлял 29,02 млрд и уже тогда считался огромным (около 13% ВВП). В этом же году, получается, "дыра" торгового сальдо и вовсе может увеличится до 25% ВВП.

"Это не просто много, это - катастрофа", - говорит Монин.

Доллар по 60-70 гривен?

"Страна" уже писала о сложной ситуации в украинской экономике. Еще в начале этого года экономисты заявляли, что в Украине грозит стагфляция, когда ВВП уходит в минус, резко обесценивается национальная валюта и галлопирующими темпами растут цены и инфляция. Но до последнего времени от такого сценария страну удерживал, пусть и небольшой, но все же прирост ВВП, а также стабильное поступление внешней помощи, позволяющее перекрывать дефицит бюджета и держать относительно стабильный курс гривни.

Но нарастание торгового дисбаланса может разрушить эту хрупкую экономическую стабильность.

"Такая огромная "дыра" в торговом сальдо - это, по факту, вымывание валюты из страны. В теории за ней должна последовать резкая девальвация гривни и, как следствие, нарастание инфляции", - говорит Данил Монин.

По его словам, если бы Украина не получала международную помощь (или же она, вдруг, резко уменьшалась), то доллар уже бы стоил 60-70 гривен.

"Но на второе полугодие нам обещали порядка 30 млрд долларов помощи. Кроме того, НБУ имеет большие резервы, и за счет этого может удерживать курс, девальвируя гривню "мягко". К примеру, до конца 2025 года прогнозируется курс доллара на уровне 44 гривен, а на следующий год, чтобы удержать курс, НБУ придется "слить" порядка 10 млрд резервов", - говорит Монин.

Но такое "искусственное сдерживание", по мнению Монина, это очередной удар по отечественной промышленности и снижение ее конкурентноспособности на мировых рынках, что в дальнейшем может обернуться новым витком снижение экспорта.

Экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты, хоть и достаточно болезненный для страны, но дает дополнительный шанс экспортерам, так как в долларах и евро их продукция дешевеет, а значит, есть шансы нарастить ее продажи.

Но в Украине этого не происходит - цены на сырье, электроэнергию, транспорт, а, следовательно, и себестоимость продукции, растут, а валютный курс при этом остается стабильным, то есть, в долларах и евро украинские товары автоматически дорожают.

При этом не происходит и импортозамещения отечественными товарами. Таким образом, потребности внутреннего рынка в импорте только растут, сам он становится все более привлекательным для украинских потребителей (многие импортные товары уже сейчас дешевле украинских). Получается замкнутый круг: темпы экспорта растут все медленнее, а импорт, наоборот, резко увеличивается, что способствует расширению "дыры" в торговом балансе.

Это напрямую бьет по росту экономики, дополнительно снижая темпы роста ВВП.

Во втором квартале 2025 года реальный ВВП в Украине вырос на 1,6%. Это лучше, чем в первом (тогда было плюс 0,9%), но, как считает Монин, "не исключает реализации плохих сценариев, в том числе, с минусом по ВВП".

НБУ, напомним, снизил свой прогноз по росту ВВП с 4,3% сначала до 3,1%, а затем и вовсе до 2,1%.

"Экономика хоть и растет, серьезных драйверов для дальнейшего ускорения на сегодня нет. В агросекторе наблюдается падение. Производство мяса и молока уменьшилось, в растениеводстве тоже намечаются проблемы. Сбор урожая стартовал позже, чем в прошлом году, плюс - неблагоприятные погодные факторы во многих регионах, которые могут снизить общий вал (НБУ уже уменьшил прогноз по урожаю зерновых в этом году с 61,7 млн тонн до 57,9 млн, а масличных - с 22 млн до 21 млн тонн - Ред.). Добывающая промышленность просела из-за потери шахт и повреждения газовой инфраструктуры. Переработка также теряет темпы. Проблемная логистика, обстрелы, дефицит кадров - все эти факторы продолжают негативно влиять на производство", - отмечает Забловский.

При этом в стране продолжается война, что несет дополнительные риски.

Эксперты говорят, что хрупкий баланс в украинской экономике сейчас поддерживается за счет международной помощи, и, если ее поток иссякнет или уменьшится, то придется закрывать потребности за счет эмиссии. А это инфляция и девальвация гривны.

Фактически это признает и Нацбанк.

"В случае недополучения части запланированной внешней поддержки, возникнет потребность в дополнительных мерах мобилизации доходов бюджета , оптимизации затрат и наращивании рыночных заимствований. Если этих мер окажется недостаточно, то вырастет вероятность использования эмиссионного финансирования (проще говоря - включат печатный станок - Ред.), что, соотвественно, будет иметь последствия и для инфляционного развития", - говорится в инфляционном отчете Нацбанка.

Впрочем, ситуация в экономике может улучшиться, если в ближайшее время завершится война. Это поможет снизить груз расходов бюджета (из-за сокращения военных расходов), а также оживит внешнюю торговлю из-за уменьшения логистических рисков. Начнет подниматься инвестиции и производство, которые сейчас находятся под постоянной угрозой ракетно-дроновых обстрелов.

Поэтому ухудшение экономической ситуации также является одним из аргументов для Украины добиваться скорейшего мира.