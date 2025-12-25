Разыскиваемого в Украине бизнесмена Тимура Миндича нашли в Израиле. Он был обнаружен журналистами на одном из пляжей.

По его словам, в настоящее время он "не может" высказать свою позицию и не намерен возвращаться в Украину.

Миндич был заснят на израильском пляже, где на вопрос о его позиции относительно государственной компании "Энергоатом" дал уклончивый ответ.

В момент, когда журналисты спросили его о позиции по "Энергоатому", Миндич ответил: "Прекрасная компания".

А на уточняющий вопрос о его собственной позиции он заявил: "Не могу", не объяснив причин своего молчания.

При этом также в Израиле был обнаружен соратник Миндича Александра Цукермана, который пытался скрыться, но потом заявил, что собирается вернуться в Украину.

Напомним, Миндич является ключевой фигурой в коррупционном деле, по версии следствия, связанном с хищением сотен миллионов долларов через "откатные" схемы в "Энергоатоме".

Ранее мы писали, что оба разыскиваемых находятся за границей после начала коррупционного скандала, связанного с обвинениями Миндича в создании коррупционной схемы в "Энергоатоме" и в оборонных закупках.