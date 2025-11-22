Близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич и его бизнес-партнер Александр Цукерман объявлены в розыск.

Об этом свидетельствуют данные в базе розыска МВД Украины.

Сведения о них размещены в категории "Лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования". По данным сайта МВД, Миндич и Цукерман разыскиваются по запросу Центрального управления Национального антикоррупционного бюро Украины.

В карточках указано, что местонахождение бизнесменов неизвестно с 20 ноября. Миндичу вменяют статьи о легализации средств, создании, руководстве и участии в преступной организации, а также о вмешательстве в работу государственного деятеля. Цукерману инкриминируются те же статьи, за исключением последней.

Напомним, оба разыскиваемых находятся за границей после начала коррупционного скандала, связанного с обвинениями Миндича в создании коррупционной схемы в "Энергоатоме" и в оборонных закупках.

Кроме Миндича и Цукермана, территорию страны покинул член Национальной комиссии, регулирующей сферу энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Сергей Пушкарь, также фигурирующий в деле "плёнок Миндича".