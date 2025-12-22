Анализируем итоги дня.

Ситуация на фронте

Российские войска перешли украинскую границу в Сумской области, заняв село Грабовское Краснопольского района. Об этом с выходных писали украинские СМИ, а затем подтвердило командование.

По данным паблика Deep State, Грабовское находится в "серой зоне". Телеграм-канал пишет, что причиной провала обороны стали "безответственные" действия расположенных на границе украинских войск. Бойцы ВУ, как утверждается, передавали табельное оружие местным жителям, свободно находились под вражескими дронами и игнорировали меры безопасности.

Deep State пишет, что противник воспользовался этой ситуацией. Он пишет, что некоторых солдат ВСУ удалось взять в плен без существенного сопротивления.

Российские военные телеграм-каналы считают, что целью наступления на Грабовское является прорыв к трассе Р45 "Сумы-Харьков", по которой проходит происходит переброска сил ВСУ вдоль российской границы. Грабовское находится в менее чем 10 километрах от этой трассы.

Также стоит отметить, что в субботу минобороны РФ заявило о взятии села Высокого, которое находится близ Грабовского. Украина этого не подтверждала. Но, судя по совокупности сообщений, армия РФ действительно начала активные наступательные действия вдоль границы на данном направлении.

За последние дни, а также минувшую неделю в целом россияне крупно продвинулись в окрестностях Северска.

Фронт придвинулся к Дроновке к северу от города, к Резниковке к западу от Северска, а также южнее - в районе Звановки и Васюковки.

Еще южнее, ближе к Бахмуту, россияне продвинулись и захватили Орехово-Васильевку и продвигается к Миньковке, пишет украинский боец с позывным "Мучной".

В Мирнограде ситуация ухудшается с каждым часом и "катится к печальному финалу", заявил "Мучной".

"Ситуация с каждым часом ухудшается, противник установил контроль над населенным пунктом Светлое, расположенным на северо-западном фланге Мирнограда. На кадрах визуального контроля четко видно демонстрацию русского триколора, а также проведение стабилизационных мероприятий. Фактически, враг там закрепился и начал обустраиваться. Параллельно фиксируется активность противника уже на западном фланге самого Мирнограда. Там проводится задача: зачистить территорию, установить контроль и подтянуть тыл. Дополнительно наблюдалась эвакуация местных жителей в этом же секторе", - пишет боец ВСУ.

По его словам, "враг начинает сжимать пространство вокруг города, постепенно двигаясь ближе к центру, сужая маневр и варианты для наших сил". При этом в самом городе все еще остаются украинские бойцы, но "все постепенно катится к очень печальному финалу, как бы кто ни пытался это отрицать".

Ранее паблик Deep State сообщил, что в Мирнограде исчезла зона украинского контроля.

В соседнем Покровске были замечены российские военные, которые идут в бой на лошадях.

На одном из видео, как заявлено, россияне скачут на штурм, но их поражают дроны. На втором - российские военные передвигаются на лошадях по Покровску.

Ранее эксперты уже предполагали, что конница может появиться на поле боя в нынешней войне в Украине, так как основной вид наступательных действий с обеих сторон сейчас это атаки малыми группами пехоты, поскольку техника быстро уничтожается дронами. При этом чем быстрее передвигается пехота, тем больше шансов у нее выжить. Для этого сначала россияне, а потом и ВСУ начали, например, использовать мотоциклы. А теперь на поле боя появилась и кавалерия. Пока только у россиян. Но не исключено, как и в случае с мотоциклами, этот опыт в будущем перенимет и украинская армия.

В Одесской области продолжаются удары по логистике, энергетике, а также портовой инфраструктуре.

Россияне на выходных продолжили атаковать мост в Маяках, через который проходит стратегически важная трасса Одесса-Рени. Также были атаки по судам и порту "Южный" - в последнем был уничтожен терминал с подсолнечным маслом и сгорело много грузовиков. Погибло восемь человек.

Правда, 21 декабря ограничения на трассе Одесса-Рени были сняты для транспорта в обеих направлениях на этой трассе. Как сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, движение идет "альтернативными путями", которые водителей попросили "не снимать и не публиковать" (вероятно, речь идет о понтонных переправах, по которым, однако, РФ также переодически наносит удары).

Впрочем, ситуация с логистикой в Одесской области все равно остается сложной.

Во-первых, из-за массированных ударов России по энергосистеме региона есть проблемы со снабжением основных портов.

"Поскольку в наших портах нет производственных линий, в частности, по перепаковке, потребление там сравнительно небольшое. Но все равно погрузочные работы и работа инфраструктуры в условиях перебоев с электроэнергией затруднены", - говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Во-вторых, атаки на порты продолжаются.

В-третьих, пока непонятно, насколько эффективно будет работать "коридор" в порты Дуная, и не предпримет ли РФ новые попытки их заблокировать, обстреляв мосты и понтонные переправы.

Морская логистика обеспечивает большую часть украинского импорта и экспорта. К примеру, по топливу, по словам учредителя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, через дунайский порты идет порядка 60% всех объемов. По агропродукции морские коридоры, по итогам прошлого года, обеспечивали больше 70% экспорта.

В компании Barva Invest (исследования аграрных рынков) говорят, что "в течение последних двух недель на зерновом рынке нарастает нервозность. Часть производителей пытались продавать на западную границу или на элеватор, даже если портовая цена была выше. Последние атаки по припортовой инфраструктуре могут повлиять на настроения участников рынка еще более драматично".

Американская торговая палата заявляет об огромных рисках для украинских портов.

По ее информации, атаки уже снизили работу портовых терминалов на 50%, часть из них остановлена, большинство работает на генераторах. Потери украинских экспортеров зерна и масличных палата оценивает в "сотни миллионов долларов в месяц". Как считают в палате, при продолжении интенсивных обстрелов портов украинский и международный бизнес столкнется с "критическими операционными рисками". В частности, невозможно будет зафрахтовать судно и получить страховое покрытие.

Подробнее о том, что означают эти атаки для украинского импорта и экспорта, мы анализировали в отдельном материале.

Также в Одесской области без света снова остался Белгород-Днестровский район после прилета по объекту энергетики.

Сегодня ночью российский дрон атаковал грузовой состав в украинском тылу. Поезд шел близ Коростеня Житомирской области и сошел с рельс после удара.

Что происходит с переговорами

На выходных продолжились переговоры американцев с украинской делегацией, а также состоялись встречи с российским представителем Кириллом Дмитриевым.

По итогам встреч спецпосланник Трампа Уиткофф написал два поста.

Он сообщил, что в состав американской делегации вошёл, помимо его и Кушнера, сотрудник Белого дома Джош Груенбаум. Ранее сообщалось, что в этих встречах будет участвовать госсекретарь Рубио, но это не подтвердилось (ходили слухи, что Рубио отстранили от переговоров по Украине из-за его более "ястребиной" позиции в отношении Москвы).

Говоря о встречах с Украиной, Уиткофф сообщил, что советники по нацбезопасности европейских стран "также присоединились к обсуждениям, чтобы согласовать общий стратегический подход между Украиной, Соединенными Штатами и Европой".

Также состоялась отдельная встреча в формате США-Украина, в ходе которой были рассмотрены четыре ключевых документа: дальнейшая разработка плана из 20 пунктов, согласование позиций по многосторонней системе гарантий безопасности, согласование позиций по системе гарантий безопасности США для Украины и дальнейшая разработка плана экономического развития.

"Особое внимание было уделено обсуждению сроков и последовательности дальнейших шагов", - добавил Уиткофф. Он добавил, что "мир должен быть не только прекращением боевых действий, но и достойным фундаментом для стабильного будущего". Также он заявил о продолжении "тесной координации со своими партнерами на следующих этапах этой важной работы".

Позже полностью идентичное сообщение разместил от своего имени глава украинской делегации Умеров.

Затем Уиткофф написал позитивный пост по итогам двухдневных переговоров с Дмитриевым. По его словам, российский спецпредставитель Кирилл Дмитриев провел "продуктивные и конструктивные" переговоры с американской стороной.

В заявлении также говорится, что Россия "полностью привержена достижению мира в Украине" и высоко оценивает усилия и поддержку США в урегулировании войны и восстановлении глобальной безопасности. Аналогичные формулировки звучали в сообщении Уиткоффа по Украине.

Российский представитель Дмитриев после встреч намекнул, что следующие переговоры с США могут пройти в Москве. Он опубликовал фото с надписью: "Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва" и смайлик голубя мира.

Развернутое заявление по ходу переговоров сделал вице-президент США Вэнс.

Он заявил, что украинские переговорщики признают неизбежность потери всего Донбасса, но территориальный вопрос остается главным препятствием в переговорах.

"Я думаю, что россияне действительно хотят территориального контроля над Донбассом. Украинцы, что вполне понятно, считают это серьёзной угрозой безопасности, даже несмотря на то, что в частных разговорах они признают: в конечном итоге, вероятно, Донецк будет потерян — но не сейчас, а со временем; это может произойти через 12 месяцев, а может и позже. Поэтому этот территориальный вопрос — эта, я бы сказал, ужасная территориальная уступка — остаётся серьёзным тормозом переговоров", - заявил Вэнс.

По его словам, прорывом в переговорах можно считать, что "все вопросы наконец оказались на поверхности", россияне и украинцы за последние две недели переговоров четко озвучили, "что является абсолютно неприемлемым, а что — вполне предметом торга".

Однако Вэнс допустил провал переговоров. "На сегодняшний день я не могу с уверенностью сказать, что мы придём к мирному урегулированию. Есть хороший шанс, что да, и есть хороший шанс, что нет", - сказал вице-президент.

При этом он говорит, что нельзя назвать какую-то одну сторону переговоров главным препятствием к миру. Но упомянул частые сливы в прессу.

"Я действительно считаю, что по крайней мере в последние несколько месяцев все участники вели переговоры добросовестно. Понятно, что часть всего этого выносится в прессу, потому что стороны пытаются усилить свои позиции в информационном поле. Я воспринимаю это просто как часть игры и не ставлю никому в вину выборочные утечки или заявления в духе "это слишком пророссийское" или "это слишком проукраинское". Для меня это естественная часть переговорного процесса", - сказал Вэнс.

Помимо вопроса территорий, по его словам, остаются такие нерешенные вопросы: кто будет контролировать Запорожскую АЭС, возможен ли совместный контроль. "Что в итоге будет с этническими русскими, которые остаются в Украине? Что будет с этническими украинцами, которые остаются в России? Что делать с украинцами, которые сейчас находятся на оккупированных Россией территориях, но хотят жить в Украине? Как это организовать? Многие россияне задают схожие вопросы".

На выходных переговоры комментировал и Зеленский. Он также признал наличие разногласий по территориям (в том числе назвал "несправедливой" идею о совместном управлении Запорожской АЭС). Также он допустил, что мирного соглашения "может и не быть".

Кроме того, по словам украинского президента, США предлагают прямые переговоры с участием Украины и России, а также Вашингтона. При этом Зеленский от себя добавил, что на такую встречу нужно пригласить и европейцев.

"Они (американцы - Ред.) предложили такой формат, насколько я понимаю: Украина, Америка, русские, и, так как там есть представители Европы, то и, наверное, Европы. Почему говорю "наверное" — ну было бы логично провести такую общую встречу", - заявил Зеленский.

При этом президент подчеркнул, что к таким переговорам имеет смысл переходить только после понимания итогов диалога между Киевом и Вашингтоном.

То есть, на данный момент переговоры пока не решили ключевых вопросов - по территориям, а также по увязанным с этой темой гарантиям безопасности Украине. И по сути мирный процесс сейчас в той же точке, что и на прошлой неделе, когда прошли встречи США, Украины и Европы в Берлине.

Переговоры США и России по Украине зашли в тупик, заявляет издание Clash Report. В статье без указания источников говорится, что переговоры между США, Украиной и РФ на выходных "были охарактеризованы как конструктивные, но зашли в тупик из-за вопросов территориальных и гарантий безопасности".

Мы уже анализировали, что ключевой сейчас будет позиция Трампа: предпочтет он надавить на Украину или на Россию, или на обе страны или же ни на кого, позволив им "повоевать еще".

При этом стратегия Украины, судя по заявлениям из США, может заключаться в занятии выжидательной позиции - пока в Америке не сменится позиция относительно помощи Киеву.

Спикер Палаты представителей Конгреса Майк Джонсон сегодня заявил, что Трампу может грозить импичмент, если республиканцы потеряют большинство в Конгрессе по итогам промежуточных выборов осенью 2026 года.

"Если мы потеряем большинство в Палате представителей, леворадикальные силы, как вы уже слышали, собираются объявить импичмент президенту Трампу. Они собираются создать абсолютный хаос, мы не можем этого допустить", - сказал Джонсон.

На промежуточных выборах через год будут переизбирать все 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 членов Сената. Сейчас большинство в обеих палатах у республиканцев.

Ранее СМИ писали, что к этим выборам Белый дом хочет закончить войну в Украине, чтобы усилить свои позиции. Также мы писали, что Демпартия США может влиять на Зеленского и европейцев, чтобы они не дали реализоваться мирным планам Трампа до выборов в Конгресс.

Вероятно, у Трампа это понимают, поэтому он будет так или иначе форсировать решение вопроса по Украине - чтобы следующий Конгресс не смог связать президенту руки по этому вопросу.

Будет ли Европа искать контактов с РФ?

В России на выходных позитивно отозвались об идее Макрона провести переговоры с Путиным.

Напомнм, эту идею французский президент высказал на саммите ЕС в четверг, где провалилась идея конфисковать российские активы.

Песков в субботу заявил, что Путин готов к диалогу с Макроном при наличии заинтересованности с французской стороны. В Кремле заявили, что возможные контакты не должны превращаться в чтение нотаций. "Если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить", - сказал Песков.

Париж в ответ на это заявил, что "приветствует" готовность Путина к переговорам с Макроном.

"Французская администрация президента сочла "приветствуемым" предложение президента России Владимира Путина "готовиться" к переговорам со своим коллегой Эммануэлем Макроном, добавив, что она сообщит "в ближайшие дни", как это можно сделать, написала газета Le Monde.

При этом французская администрация заявляет, что любые переговоры с Москвой будут проходить "в полной прозрачности" с Зеленским и европейцами, и что ее цель по-прежнему заключается в достижении "прочного и долгосрочного мира" для украинцев.

В Европе тем временем набирает силу мнение, что игнорирование Путина не помогает, и Макрон абсолютно прав в своем желании поговорить с ним. Об этом пишет британский публицист Марк Галеотти в статье для газеты The Spectator.

По его словам, Путин не будет воспринимать отдельных европейских лидеров, но поскольку Европа спонсирует Украину, если действовать сообща, странам Евросоюза можно привлечь внимание Путина.

"В Европе незаметно набирает обороты мнение, что простое игнорирование Путина как плохого человека – особенно когда европейцы общаются и ведут дела со многими другими плохими людьми – просто не работает. Например, в прошлом месяце бывший президент Финляндии Саули Ниинистё предположил, что если европейские лидеры обеспокоены тем, что Трамп общается с Путиным, минуя их, им следует самим взаимодействовать с ним. Нынешний президент Александр Стубб, не являющийся другом Путина, осторожно поддержал эту идею, предупредив при этом, что это не должно происходить на уровне отдельных стран", - пишет Галеотти.

Чтобы избежать разделения Европы, по мнению Галеотти страны ЕС должны выступить единым фронтом, с единой точкой зрения.

"В этом вопросе на первый план должна выйти "Е3" — неформальное трио Великобритании, Франции и Германии. Сделав это выражением континентальной, а не только европейской решимости, и приняв участие в переговорах со странами, обладающими серьезным влиянием, это, хотя и не приведет к быстрым результатам, положит начало процессу перестройки отношений с Россией, которые, какими бы антагонистическими они ни были, не могут быть отданы на диктат Белого дома. Как сказал мне один британский дипломат: "Россия никуда не денется, и нам нужно быть в состоянии не только повлиять на любое разрешение войны, но и заложить основу для мирных отношений. Пока что Путин даже не желает нас слушать", - считает Галеотти.

Отметим, что подобные мнения - о том, что Европе нужно разговаривать с Россией - в последнее время все чаще публикуются на страницах европейских СМИ. Причем эти публикации начали выходить ровно после того, как не удалось выдать Украине кредит за счет российских активов.

С одной стороны эти рассуждения логичны: потому что ранее Европа пыталась продвигать "мирные планы" по Украине, не обсудив их со второй стороной войны - Россией. Что заранее обрекало эти планы на провал - и рассматривалось Кремлем как инструмент срыва инициатив Трампа, а не попытка остановить войну.

С другой - пока нет никаких признаков того, что позиция правящих европейских элит по войне в Украине радикальным образом изменилась, и они готовы учитывать условия РФ на том же уровне, что это пытается делать Трамп (например, по вопросу передачи всей Донецкой области РФ или юридического признания российскими захваченных территорий Украины).

В то же время из Европы начинают звучать заявления, в которых концепция "Москву нужно принудить закончить войну на наших условиях" явно меняется в сторону тезиса "надо разговаривать с Путиным".

Вероятно, Европа понимает, что без активной роли США сама не потянет военную поддержку Киева на должном уровне. Особенно это понимание усилилось после публикации новой стратегии безопасности США, где говорится, что Европа должна решать сама свои проблемы, а с Россией конфликт надо завершать.

И, если в Европе пока нет радикального поворота в сторону диалога с РФ, то явно усиливается "внутренний диалог" о том, что прежние подходы к России уже не работают, и надо что-то менять.