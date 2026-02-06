Анализируем итоги 1444-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне захватили село Дегтярное в Харьковской области. Оно расположено восточнее Волчанска у российской границы, пишет Deep State.

Также у РФ два продвижения в Сумской области, у Грабовского и севернее, в районе Мирополья.

Кроме того, россияне продвинулись в Донецкой области, вдоль трассы Бахмут-Славянск (под Никифоровкой) - в направлении собственно Славянска. Продвижение здесь идет регулярно.

Южнее трассы россияне полностью захватили Новомарково, пишет военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке. Он считает это "большой проблемой".

"Российские войска подняли свой флаг в Новомарковом — всего в 13 км к востоку от аэропорта Краматорска и в 16 км к востоку от самого города. Это означает не только то, что 250 000 человек оказываются в зоне оптической досягаемости FPV, но и то, что россияне продолжают продвигаться к своему "золотому яблоку" на Донбассе", - написал Репке, говоря о Славянско-Краматорской агломерации, которая является последним крупным укрепрайоном ВСУ в Донецкой области.

На фронте продолжаются проблемы со "Старлинками" в украинских подразделениях - включая те, которые зарегистрировали свой терминал.

В Минобороны сегодня разъяснили, что сроки регистрации Starlink для ВСУ увеличились с 24 до 48 часов.

"Пока "Белый список" терминалов обновляется постепенно. То есть если вы подали свой терминал на регистрацию, но он еще не работает – нужно подождать до 48 часов. Чем быстрее вы подадите на верификацию свой терминал, тем быстрее он заработает. Но заметьте, что процесс верификации длится 48 часов", - говорится в сообщении МО.

Напомним, из-за верификации терминалов, запущенной, чтобы отключить российские "Старлинки" на фронте, связь пропала у многих украинских подразделений.

Сегодня ночью были новые прилеты по украинской энергетике. Без света остались в Донецкой, Запорожской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях. В Миргородском районе Полтавской области был прилет по промышленному объекту, возник сильный пожар.

ВСУ сообщили, что Украину атаковали семь ракет (два "Кинжала" и пять авиационных ракет "Х-59/69"), которые "в результате активного противодействия сил обороны не достигли целей". Из 328 ударных БПЛА сбить удалось 297. Паблики писали, что одним из основных направлений атаки "Кинжалов" стал Кропивницкий.

После этой атаки Зеленский назвал "неудовлетворительной" работу Воздушных сил.

"Считаю неудовлетворительной работу Воздушных сил в части регионов Украины и обсудили с командующим Воздушными силами и министром обороны Украины, какие решения должны быть немедленно имплементированы для более эффективного сбивания "Шахедов", - написал президент.

Отметим, что Украина уже с ноября заявляет, что начала серийно производить дроны-перехватчики, которые должны сбивать "Шахеды". Однако с тех пор не было данных, что эта технология радикально поменяла ситуацию в воздухе, и что украинская ПВО стала сбивать больше российских беспилотников. Судя по недовольству Зеленского, ситуация как раз обратная.

Тем временем в Киеве мэр Кличко заявил, что более 1100 домов на левом берегу столицы останутся без тепла как минимум два месяца - пока будет ремонтироваться пораженная недавним обстрелом Дарнинцкая ТЭС.

Судя по опубликованной карте - это почти половина домов всего левобережья Киева, в которых живут сотни тысяч человек.

Покушение на генерала Алексеева

Сегодня в Москве стреляли в еще одного высокопоставленного российского военного - первого замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Он тяжело ранен, за его жизнь борются врачи. По версии российских пабликов, киллером могла быть женщина.

Генерал-лейтенант Алексеев - очень известная личность в военный кругах РФ. Он является уроженцем Украины - села Голодьки Винницкой области. Окончил Рязанское десантное училище. На нынешней должности с 2011 года.

Был одним из руководителей военной операции РФ в Сирии, за что в 2017 году получил звезду "Героя России". Считается одним из создателей и кураторов ЧВК "Вагнер", хотя, в самом начале мятежа Пригожина, осудил его и призвал "вагнеровцев" сложить оружие.

Также его называют создателем Добровольческого корпуса Минобороны РФ, в которые вошли различные "добровольческие" российские подразделения вроде ЧВК "Редут". Также был одним из создателей распущенной недавно бригады "Эспаньола", костяк которой состоял из российских футбольных фанатов.

В Украине Алексеев объявлен "военным преступником". Такая характеристика ему дана на сайте украинской военной разведки. Алексеев, по версии украинской ГУР, отвечает, среди прочего, за разведку целей для воздушных ударов по Украине.

Также ГУР утверждает, что Алексеев "причастен к вмешательству в президентские выборы в США 2016 года" и проводил "кибератаки на Национальный комитет Демократической партии". Находится под санкциями США.

Украинский политолог Кость Бондаренко пишет, что Алексеев участвовал во многих негласных переговорах по Украине и находился на связи с главой ГУР Будановым.

"Именно Алексеев на протяжении войны был едва ли не единственным каналом связи между Россией и Украиной (с украинской стороны контакт держал Кирилл Буданов). Все вопросы обмена пленными, обмена телами, согласование прекращения огня на время визита Зеленского в район боевых действий и обстрелов Киева на время приезда разного рода байденов-джонсонов-макронов осуществлялись по линии Буданов - Алексеев или их подчиненных", - написал Бондаренко.

Напомним также, что непосредственный руководитель Алексеева - начальник ГРУ генерал Костюков, является главой российской делегации на переговорах с Украиной и США. Поэтому покушение, не исключено, может повлиять на ход переговоров.

В России уже об этом прямо заявили. Глава МИД РФ Лавров обвинил Киев в покушении на генерала и назвал это попыткой сорвать переговоры.

"Теракт против генерал-лейтенанта Алексеева подтвердил нацеленность режима Зеленского на срыв переговоров", - заявил Лавров. И добавил, что это также является попыткой "сбить США с курса на достижение справедливого урегулирования".

Украина официально покушение не комментировала. При этом украинские СМИ со ссылкой на источник в Офиске президента пишут, что покушение "может быть попыткой третьей стороны сорвать мирные переговоры".

Что это за третья сторона, не уточняется. Но отмечается, что покушение произошло в момент переговоров, на которых ГРУ координирует российскую делегацию, и заявляют, что это покушение наименее выгодно Украине, поскольку она заинтересована в продолжении переговоров.

В то же время, вчера Зеленский заявил, что утвердил для СБУ новые боевые операции против РФ. Большинство предыдущих покушений на видных лиц в России были организованы СБУ, о чем заявляла сама украинская спецслужба.

Кроме того, командир "Азова" Денис Прокопенко ("Редис") прямо дал понять, что за покушением стоит Киев.

По его словам, в мае 2022 года Алексеев был старшим представителем России на переговорах в Мариуполе по сдаче в плен украинского гарнизона на "Азовстали" и обещал украинские военным нормальные условия содержания. Однако, как заявляет "Редис", украинские пленные подвергались регулярным пыткам.

"Даже если на этот раз Алексеев выживет, спокойно он уже не будет спать. И однажды дело будет доведено до конца", - заявил Редис.

Так или иначе, но это покушение может оказать прямое воздействие на ход переговоров. Каким образом - расскажем ниже.

Покушение и переговоры

Все стороны уже прокомментировали завершившиеся вчера переговоры в Абу-Даби. Но конкретики с них по-прежнему очень мало.

Следующие переговоры с США и РФ, скорее всего, состоятся в Америке, заявил Зеленский.

Секретарь СНБО Умеров, который возглавляет украинскую делегацию рассказал, что в ОАЭ обсуждались методы внедрения перемирия и мониторинга прекращения военных действий.

Кремль заявил, что переговоры с Украиной в Абу-Даби были "конструктивными и одновременно очень сложными", "работа продолжится".

Спецпосланник президента США Уиткофф тоже назвал переговоры "конструктивными".

"За два дня делегации провели широкие обсуждения оставшихся открытых вопросов, включая методы реализации прекращения огня и мониторинга прекращения военных действий. Делегации договорились отчитаться перед своими столицами и продолжить трёхсторонние обсуждения в ближайшие недели", – написал Уиткофф.

Власти ОАЭ после переговоров заявили о "серьезном настрое участников на дипломатическое решение украинского кризиса". И что встреча "заложила основу для дальнейшего продвижения мирного процесса".

Из конкретных моментов - как сообщают российские СМИ, Украина на переговорах потребовала гарантий, что РФ не попытается захватить Одессу.

"Для Киева это критически важный аспект. Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу, то есть должен быть такой механизм, который закрепляет примерно такие вещи", - говорит источник. Какие именно гарантии хочет получить Киев, не уточняется.

Однако все эти комментарии прозвучали вчера. А сегодня в Москве попытались убить генерала Алексеева - первого зама начальника ГРУ Костюкова, который возглавляет российскую делегацию в Абу-Даби. Как это повлияет на переговорный процесс?

Покушение стало еще одним сигналом о том, что с переговорным процессом, который после каждого нового раунда его участники называют "конструктивным", а американцы говорят о "максимальном сближении" сторон, в реальности все очень сложно.

Хоть в Киеве неофициально уже запустили информацию о непричастности к покушению на Алексеева, но в это вряд ли многие поверят. Тем более, что высокопоставленные украинские военные, как писалось выше, уже дают понять, что за покушением стоит Киев. Украинские спецслужбы регулярно устраивают подобные "аттентаты" против высокопоставленных российских военных. И Алексеев, как очень видная фигура в военной системе РФ, также был вполне очевидной целью.

Причем покушение было совершено на первого зама руководителя российской делегации на следующий день после завершения переговоров. Что уже породило версии о том, что целью покушения был срыв переговорного процесса, о чем уже, например, заявил Лавров, обвинив в покушении Киев.

Действительно ли операция готовилась "под переговоры", либо она была уже запланирована давно, но, очевидно, что если переговоры выходят на финишную прямую, и есть желание их довести до конца, то вряд ли совершались бы действия, которые могли бы процесс поставить под угрозу.

Есть, правда, версия, что покушение устроила "третья сила", желающая сорвать достижения договоренностей по завершению войны (о чем пишут украинские СМИ со ссылкой на "источники на Банковой"). Конечно, можно допустить, что это действительно результат действий "глобальной партии войны" по срыву мирных усилий. Тем более, что Алексеев сам на протяжении последних лет неоднократно участвовал в переговорах с Украиной. В том числе, по данным СМИ, контактируя с Будановым – нынешним фактическим руководителем украинской делегации и главой Офиса президента (не исключено, кстати, что версия о "третьей силе" была запущена именно по команде Буданова).

Однако, проблема данной версии в том, что не очень понятно, какие конкретно договоренности путем покушения на Алексеева хотели сорвать. Потому что, по тем сигналам, которые поступают из кулуаров переговорного процесса, серьезных подвижек на пути к завершению войны пока нет, так как нет согласия по ключевому вопросу – территориальному. А именно – по выводу украинских войск из Донбасса, на чем настаивает России и против чего выступает Киев.



В принципе ситуация, по сути, мало изменилась со времен прошлогодних переговоров в Стамбуле. Перемены есть лишь по форме благодаря смене установки для украинской делегации – если прошлым летом Киев делал акцент на том, что для россиян переговорный процесс это профанация, а потому "Вашингтон должен давить на Москву", то сейчас, когда есть угроза, что Трамп надавит не на Кремль, а на Банковую, украинской делегации дано указание заявлять о "конструктивности" переговоров и обсуждать второстепенные детали, не давая согласия по главному пункту – Донбассу.

Потому с переговоров слышны утечки о чем угодно – по поводу мониторинга режима прекращения огня, о судьбе Запорожской АЭС, но только не о том, есть ли сближение позиций по Донецкой области. Хотя, по этому поводу сам Зеленский постоянно публично заявляет, что его позиция не поменялась и никакого вывода войск не будет.

Переговоры, таким образом, превращаются, по большей части, в театральное представление для одного актера - Трампа. Кремль в нем участвует, чтоб показать – Киев не идет на уступки по ключевому вопросу, а потому президенту США пора жестко надавить на Зеленского с целью добиться от него согласия на условия "договоренностей в Анкоридже" (Донбасс и т.д.).

Украинское власти же просто тянут время, демонстрируя "конструктив", желание говорить с россиянами и обсуждать условия мирного плана, но без выхода на финальные договоренности.

Таким образом, Киев стремится предотвратить давление на себя со стороны Вашингтона с принуждением вывести войска из Донбасса, в расчете на то, что, чем ближе до довыборов в Конгресс США, тем меньше будет возможностей у Трампа такое давление оказать. Да и вообще фокус внимания Вашингтона переместится на другие вопросы. Кроме того, в Киеве, как и ранее, есть надежда на то, что, по мере перехода Трампа ко все более явной экспансионистской политике (возможные действия против Ирана, Кубы и прочее), в окружении президента США будет возрастать влияние "ястребов", которые традиционно выступают против каких-либо серьезных уступок России по Украине, а, наоборот, требуют мощного давления на Москву.

Поэтому переговоры могут идти еще долго и "конструктивно", однако реальный перелом, который позволит перейти к завершению войны, как мы уже писали, возможен, в нескольких случаях.

1. В случае крайне жесткого давления (причем не словесного, а с практическими мерами) на украинские власти со стороны Трампа.

2. Если Европа решит, что в условиях противостояния с Трампом нужно срочно замириться с РФ, а потому окажет давление на Киев, угрожая в противном случае прекратить финансирование и прочую поддержку.

3. Если для одной из воюющих стран резко ухудшится ситуация на фронте. Как вариант - РФ захватит Донбасс военным путем, после чего будет прекращение огня по линии фронта.

4. Если начнется экономическая или политическая дестабилизация тыла у одной из воюющих стран.

При этом понятно, что при двух последних пунктах условия мира будут совсем другие, чем те, что обсуждаются сейчас. Собственно, судя по всему, воюющие стороны, несмотря на переговорный процесс, исходят из того, что война продолжится, и все решится по ситуации на поле боя и в тылу.

Россия, как мы уже писали вчера, накапливает стратегические резервы для активизации наступления весной-летом. Украина готовится к защите энергетики следующей зимой.

И если покушение на Алексеева осуществили украинские спецслужбы, то оно также вполне вписывается в данную логику – если переговоры это просто театральное действие без расчета на результат, то они не являются поводом приостанавливать планируемые операции против высших российских военачальников. Тем более, что покушение на Алексеева может подтолкнуть Москву к резкому демаршу в переговорном процессе, что будет использовано Киевом для убеждения Трампа в "неконструктивности" Москвы.

Сам Кремль, со своей стороны, вероятно, попытается повернуть ситуацию в иную сторону, представив Трампу покушение на Алексеева как попытку Киева сорвать переговоры и потребовать от Вашингтона не тянуть более с практическими мерами давления на Зеленского - для побуждения его к выполнению условий договоренностей в Анкоридже.

Подрыв пограничника в Одессе

Сегодня утром в Одессе прогремел взрыв - в одном из дворов взорвался автомобиль. Его водитель погиб на месте.

По данным следствия, погибшим был сержант Госпогранслужбы. По данным "Страны", это был кинолог Руслан Каламбердиев, 2004 года рождения.

СБУ завела уголовное дело по статье "теракт". Но украинский военный паблик «Николаевский Ванек» предположил, что Каламбердиев был завербован россиянами и подорвался на собственноручно изготовленном взрывном устройстве. По его данным, военный сотрудничал с РФ с целью заработка и сейчас изучаются материалы с его техносителей.

«Скорее всего, СВУ он сделал сам и взорвалось оно, вероятней всего, по его же вине. После изучения его личных вещей оказалось, что он долгое время был на контакте с россиянами, которые занимаются поджогами в Одессе и Одесской области. Есть подозрения, что он сам сделал несколько поджогов в Одессе», - пишет паблик.