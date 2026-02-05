В ходе сегодняшнего обмена из российского плена вернули военного, который более 3 лет считался погибшим. Им оказался Назар Далецкий из села Великий Дорошов во Львовской области.

Об истории сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

При этом в мае 2023 года после анализа и совпадения ДНК Далецкого даже похоронили.

Военный является участником Антитеррористической операции, а после начала полномасштабного вторжения он снова пошел в армию.

Мужчина служил в 24-ой отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила Вооруженных Сил Украины, а в мае 2022 года он перестал выходить на связь.

Изначально Далецкий считался пропавшим без вести, однако 25 сентября 2022 года – в день своего рождения - семье сообщили, что он погиб в Купянском районе Харьковской области.

В июле 2025 года украинский военный, которого освободили из плена, сообщил, что Далецкий жив, а в августе эту информацию подтвердил еще один воин. В октябре об этом также заявил третий военнослужащий.

Сегодня же родные получили сообщение о его освобождении, а также увидели его на фото с обмена.

Напомним, сегодня спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что на переговорах в столице ОАЭ Абу-Даби делегации Украины и РФ договорились об обмене 314 пленными.

