Украина и Россия провели обмен гражданскими лицами.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец после встречи с российской коллегой Татьяной Москальковой.

Россия передала Украине 60 человек. В свою очередь Украина передала 15 граждан РФ.

"Была проведена процедура взаимного воссоединения семей. На территорию Украины из РФ и временно оккупированных территорий вернулись 15 наших граждан, большинство из которых маломобильные. Еще 45 граждан Украины были возвращены на родину - это лица, удерживаемые в пунктах временного содержания иностранцев на территории РФ", - заявил Лубинец.

Напомним, в ноябре мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский выражал надежду до конца года возобновить процесс возвращения пленных из РФ.

Война в Украине идет 1392-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 16 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным украинского паблика Deep State, российские войска продолжают продвигаться в районе Северска, а также в Ямполе под Лиманом в Донецкой области. Кроме того, военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке сообщил, что в Запорожской области армия РФ вошла в Гуляйполе с юго-востока, некоторым военным удалось добраться до центра города.

