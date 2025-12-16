"Госсовет Крыма" расширил список национализированного имущества, добавив в него 84 объекта физических и юридических лиц, "сотрудничающих с Киевом и при этом зарабатывающих в Крыму". Среди них оказалась недвижимость украинского боксера Александра Усика на оккупированном полуострове.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале "глава крымского парламента" Владимир Константинов.

По его словам, Усик поддерживает "нацистскую идеологию", неоднократно осуждал войну в Украине и организовывал сборы средств на нужды ВСУ.

Под национализацию также попало имущество народного депутата II, III и IV созывов Игоря Франчука, который с 2018 года проживает в Украине. В Крыму Франчук владеет ООО "Лиласте" и ООО "Крымская школа "Тескао".

Ещё в перечень вошло юрлицо ООО "Таврида-Плаза", принадлежащее украинской группе компаний "ТММ". Среди национализированных активов указаны ПАО "Шахта имени А.Ф. Засядько" и ООО "Элеватор Октябрьское".

Кроме того, в список значится имущество граждан, участвующих в войне на стороне Украины. Среди них четыре человека, в отношении одного из которых в РФ возбуждено уголовное дело по обвинению в государственной измене.

Напомним, ранее Усик заявил, что Крым — украинский и остается украинским.

Между тем боксер до сих пор находится в базе сайта "Миротворец".