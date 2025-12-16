Во вторник, 16 декабря, в Украине идет 1392-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 16 декабря

17.05 О прилете в Белгород-Днестровском сообщают местные телеграм-каналы.

16.04 В ТЦК Широкого, что около Кривого Рога, повесился мобилизованный, сообщают местные СМИ. 55-летнего мужчину нашли в петле в казарменном помещении.

Сообщают, что его задержали в одном из сел как уклониста и доставили в ТЦК для прохождения медосмотра.

15.49 Минобороны РФ публикует видео, как утверждается, неповрежденной подлодки в бухте Новороссийска, о поражении которой заявляла СБУ.

15.23 Нардеп Зинкевич из "Европейской солидарности" поддержала мобилизацию женщин.

"Я считаю, что рано или поздно к вопросу о мобилизации женщин придется вернуться, и лично я эту идею буду поддерживать. В то же время это должно быть очень взвешенное решение. Можно и нужно предусмотреть ограничения – например, учитывать количество детей, возраст, семейные обстоятельства. Уверена, что в перспективе этот вопрос мы будем вынуждены рассматривать", - заявила депутат.

15.03 В Одессе дрон влетел в многоэтажку у моря, но не взорвался. Обломки упали на территорию школы.

14.42 Прямого удара морского дрона по российской подлодке в порту Новороссийска могло не быть, заявляет "Радио Свобода", анализируя новые кадры. На них видно, что взрыв произошел в нескольких десятках метров от субмарины. Повреждения получил пирс, но "Варшавянка" по-прежнему стоит на своем месте.

"Оценить реальный ущерб, который мог быть нанесен лодке, по спутниковым снимкам сложно, однако они позволяют предположить, что прямого попадания дрона в корпус субмарины не было", - пишет издание.

Россия утверждает, что никакого ущерба подлодке дрон не причинил.

13.40 Рада проголосовала за то, чтобы на законодательном уровне закрепить общенациональную минуту молчания, во время которой в 9 утра останавливается движение транспорта.

За основу поддержан законопроект 14144, который определяет обязанность органов власти и местного самоуправления обеспечивать информирование о проведении минуты молчания через медиа и системы оповещения.

13.17 "Новая почта" сообщает о закрытии своего последнего отделения в прифронтовом Святогорске Донецкой области из-за обстрелов.

11.44 Донецкая область полностью осталась без электроснабжения, сообщили в Минэнерго. Без света находятся 427 тысяч абонентов, на местах уже начались аварийно-восстановительные работы.

11.21 Ночью были прилеты по энергетике в ряде регионов, отключения света начались в Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях, сообщает "Укрэнерго".

10.47 В Одесской области ночью после атаки беспилотников горел склад с бойлерами и обогревателями, сообщает ОВА.

10.37 Власти Украины не видят хорошего решения по завершению войны, заявил Bild источник в украинском правительстве.

"Для нас в данный момент, похоже, не существует хорошего решения. Либо нас вынудят к частичной капитуляции, либо война продолжится - и без новой помощи для нас, которая могла бы что-то изменить", - сказал он.

10.30 Кушнер и Уиткофф на переговорах с Зеленским жёстко придерживались требования вывода войск из Донбасса, сообщает Bild со ссылкой на источники.

По их словам, американцы настаивают на этом требовании, потому что считают его ключевым для Путина.

Зеленский же хочет получить четкий ответ, что будет, если Украина войска с оставшейся части Донецкой области отведет, а Россия нарушит договоренность и введет туда свою армию.

10.07 В Хмельницком женщины отбили мужчину у ТЦК и помогли укрыться в заведении.

Они заявили военкомам, что это частная территория, и они туда заходить не могут.

9.35 В ближайшие дни США проведут переговоры с РФ по поводу достигнутых с Украиной договоренностей, заявил Зеленский.

После этого, возможно, на выходных украинская делегация снова встретится с командой Трампа в США.

"Ну а дальше после этой встречи будет видно. Будем думать о встрече на уровне лидеров, по крайней мере с президентом Соединенных Штатов", - сказал Зеленский.

Напомним, Трамп говорил, что встретится сразу и с Зеленским, и с Путиным, когда соглашение будет достигнуто.

8.43 Краматорск Донецкой области сейчас обесточен, пишут местные паблики.

Власти заявляют о прекращении работы электротранспорта, на маршруты вместо троллейбусов вышли автобусы.

Также вчера вечером в городе был прилёт по многоэтажке (на фото), есть раненые.

8.27 В Одессе четвёртый день продолжается блэкаут.

Местные жители сидят на полу в торговых центрах, чтобы заряжать свои гаджеты.

А в некоторых магазинах из-за доступа к розеткам начинаются конфликты (второе видео).

7.49 В Запорожье после прилёта по многоэтажке ранены три человека, выгорели несколько квартир.

Об этом сообщает губернатор Фёдоров.

7.47 США дадут военные гарантии безопасности Украине, заявил премьер Польши Туск.

"Впервые я услышал из уст американских переговорщиков, и г-н Стив Уиткофф недвусмысленно заявил, что Америка предоставит Украине гарантии безопасности таким образом, чтобы у россиян не осталось сомнений в том, что ответ США будет военным", - заявил Туск по итогам телефонного разговора европейцев с Трампом.