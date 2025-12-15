Киев и Восточная Украина близки к полному отключению света.

Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на источники.

"Сейчас мы в одном шаге от полного отключения электроэнергии в Киеве", — сказал изданию человек, знакомый с ситуацией в энергетическом секторе.

Под угрозой выхода из строя находятся системы передачи электроэнергии на восток с запада, где сейчас сосредоточена генерация, что может разделить страну на два энергетических острова.

"Мы находимся, если не на грани полного отключения электроэнергии на востоке страны, то очень близко к этому", - сказал газете высокопоставленный европейский дипломат.

Кремль "преследует стратегию по созданию [энергетических] островов", чтобы отдельные регионы "были отрезаны от любой генерации электроэнергии и поставок электроэнергии, а также от существующей системы передачи".

Эксперты не смогли спрогнозировать, сколько атак потребуется РФ, чтобы довести ситуацию до этого.

Положение усугубляет ослабление украинской ПВО, что может затруднить защиту уцелевшей части энергосистемы.

Ранее мы приводили прогноз эксперта, по которому даже при небольшом морозе -5 градусов Киев будет сидеть без света по 20-22 часа в сутки. А такие морозы синоптики обещают в ближайшие недели.

Также специалисты заявляли, что россияне фактически уже разделили энергетику Украины на острова.