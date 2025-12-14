В воскресенье, 14 декабря, в Украине идет 1390-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости 14 декабря
23:09 В Белгороде был прилёт, после которого начались перебои со светом.
Пишут, что удар был в районе ТЭЦ "Луч".
22:53 Сообщают о взрывах в Харькове.
22:52 Спецпосланник Трампа Уиткофф сообщил об итогах переговоров США и Украины в Берлине.
По его словам, встреча с участием украинской стороны и американской делегации длилась более пяти часов. Обсуждался 20-пунктовый план мирного урегулирования, экономическая повестка и другие вопросы.
"Было достигнуто значительное продвижение", – заявил Уиткофф, добавив, что стороны договорились продолжить переговоры и встретиться снова утром следующего дня.
21:57 Переговоры Зеленского и Уиткоффа в Берлине завершились. Они длились более пяти часов и продолжатся завтра.
Об этом пишет "Суспильне" со ссылкой на Офис президента Украины.
20:59 Переговоры Украины и США в Берлине по мирному плану Трампа продолжатся в понедельник, пишет немецкая газета Handelsblatt.
Окончен ли сегодняшний раунд переговоров, издание не уточняет.
20:56 Переговоры Зеленского и Уиткоффа, а также их делегаций в Берлине, продолжаются уже три часа, сообщают украинские СМИ.
20:50 В Киеве завтра света может не быть до 16 часов в сутки.
Судя по опубликованному графику ДТЭК на 15 декабря, в зависимости от очереди суммарное время отключений колеблется примерно от 11 до 16 часов.
Речь идет о заявленном базовом графике стабилизационных отключений, без учета возможных изменений в течение дня.
20:11 Российские войска продвинулись в районе Ямполя и Северска Донецкой области.
Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.
Также они заняли новые позиции в районе села Толстой у границ Днепропетровской области.
18:22 Мерц покинул переговоры Зеленского и Уиткоффа в Берлине, пишет Die Welt.
При этом в качестве модератора на переговорах остаётся помощник канцлера Гюнтер Зауттер.
17:25 Началась встреча украинской делегации во главе с Зеленским с представителями Трампа в Берлине. На встрече присутствует Мерц. Он сидит со стороны украинской делегации. На противоположной стороне - американцы.
О начале встречи сообщил Зеленский на своих страницах в соцсетях, опубликовав фото.
17:10 Видео как Уиткофф и Кушнер выезжают из канцелярии канцлера Германии на встречу с Зеленским.
16:47 Американские переговорщики Уиткофф и Кушнер приехали на встречу с Зеленским в Берлине в отель Adlon.
Об этом сообщает Associated Press.
Журналист CNN Фредерик Плейтген написал, что Уиткофф и Кушнер побывали в канцелярии Мерца и уже выехали на встречу с Зеленским.
16:04 Россия начала использовать двойную боевую часть в "Шахедах" весом до 100 килограмм.
Об этом рассказал украинский эксперт по связи Сергей Бескрестнов (Флеш), публикуя фотографии одного из сбитых беспилотников.
15:30 Последствия удара по парому в Черноморске (первое видео). Груз почти полностью сгорел. Судя по видео, как минимум в части машин были мандарины.
На двух других видео - момент удара и тушение пожара.
14:43 В Краматорске после обстрела пропал свет.
Мы ранее уже сообщали, что Славянск и Краматорск все чаще подвергаются обстрелам по мере приближения к ним фронта.
14:30 Телеграмм-канал Иваново-News публикует видео, как заявляется, падения российского самолёта Ан-22 в Уводьское водохранилище.
В то же время, телеграмм-канал не исключает, что это видео фейковое.
"Учитывая современные возможности по монтажу и применения искусственного интеллекта, следует иметь ввиду, что указанное видео может быть фейковым", - пишет телеграмм-канал.
13:48 Видео сегодняшнего обстрела в Затоке, которую на фоне восходящего солнца атаковали с моря "шахеды".
Напомним, также, по данным Воздушных сил, россияне били по Затоке и КАБами.
11:51 В Николаеве на час полностью отключат свет, заявил губернатор Ким.
Заявляется, что это нужно для ликвидации последствий вчерашнего массированного удара.
11:10 В Запорожье, помимо супермаркета АТБ, после прилёта авиабомбы загорелись автомобили.
10:44 В Запорожье прилет. Пострадал супермаркет АТБ. Ранены четыре человека, сообщают власти региона.
9:19 В Одессе сегодня с утра не работает весь электротранспорт, сообщила мэрия.
Это последствия вчерашнего массированного удара по энергетике региона.
9:17 В Ровенской области машина ТЦК попала в аварию во время погони.
Местный житель рассказывает, что погоня была со стрельбой.
8:33 Дроны над Затокой в Одесской области сегодня утром.
8:16 Кадры ночного прилета по поселку Сарата в Одесской области (Белгород-Днестровский район).
8:12 БПЛА ночью атаковали Краснодарский край. Об этом сообщают региональные телеграм-каналы.
По их данным, взрывы слышали в районе Афипского НПЗ. Также сообщается о поврежденных домах в близлежащих районах.
Поврежден ли сам завод, не сообщается.
8:06 В Одессе сотрудники ТЦК применили против прохожих газ и устроили аварию, сообщают местные паблики.
“Меня хотели упаковать ТЦК, мне на помощь пришли военные. Работники ТЦК задули их газом. Потом ТЦК ударили машину, чуть не задавили людей и убежали”, - рассказал один из очевидцев.
8:00 Одесская область под атакой дронов, ракет и КАБов, пишут местные паблики.