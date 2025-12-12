Заявление советника Офиса президента Михаила Подоляка в комментарии французской газете Le Mond о том, что Киев согласен вывести войска из Донецкой области, выглядит радикальным изменением позиции украинских властей, которые раньше вообще отказывались обсуждать этот вопрос.



Правда, Подоляк добавил, что Украина согласна на вывод войск из Донецкой области только при условии, если от нынешней линии фронта отведут свои войска и россияне и таким образом на Донбассе будет образована широкая демилитаризованная буферная зона на территориях, контролируемых сейчас как Киевом, так и Москвой.



Впрочем, буквально сразу заявление Подоляка попытался опровергнуть советник Зеленского Дмитрий Литвин, который назвал озвученную советником Офиса президента схему "теоретической моделью", решение о которой никто еще не принимал.



Однако, если прочитать статью Le Mond, то в ней прямо говорится о том, что заявление Подоляка о готовности вывести войска из Донецкой области - это не "теоретическая модель", а конкретное предложение Киева, которое уже отправлено Вашингтону, и более того, поддержано европейцами. Очевидно, что вряд ли это предложение могло быть передано американцам без согласия Зеленского.



Поэтому, вероятно, стоит исходить из того, что дыма без огня не бывает.



Конечно, в связи с этим возникает вопрос, как озвученное Подоляком предложение воспримут американцы и, главное, россияне. Но ключевым является другое: кто будет де-факто контролировать демилитаризованную территорию Донбасса. Как известно из утечек в СМИ, по предложениям американцев её должна контролировать Россия. Причём США будут готовы официально признать эту территорию принадлежащей РФ. И если действительно такая концепция реализуется после отвода украинских войск, то уже будет непринципиально, отведут ли свои войска от нынешней линии фронта россияне. В таком случае это будет не буферная зона, а полностью контролируемая РФ территория с российскими управляющими органами, с российской полицией и ФСБ, но только без физического присутствия российских войск, которые там особо и не понадобятся: если эти территории признают российскими США, а вслед за ними другие страны, Украина вряд ли будет пытаться их атаковать.



Правда, остается неясным вопрос, кто при реализации такой схемы будет контролировать новую линию разграничения с Украиной по админгранице Донецкой и Луганской областей со стороны демилитаризированной зоны: российские пограничники или миротворцы либо те и другие. В любом случае кто-то должен будет организовывать контроль и пропускной режим.



Также в целом непонятно, согласен ли на фактический российский контроль демилитаризованной территории Киев. Из заявлений Подоляка ответ на этот вопрос неясен. При этом на сохранение украинского контроля вряд ли согласится Россия и могут не дать согласия США, которые настроены как можно скорее достичь соглашения.



Кроме того, нельзя исключать, что после поднятого шума вокруг высказываний Подоляка Зеленский отыграет назад и отзовет предложение.



Но уже то, что украинские власти вообще готовы обсуждать вывод войск из Донецкой области, что до сих пор было главным спорным пунктом в мирном плане США, – это очень серьезный сдвиг в переговорном процессе.

Напомним, новый мирный план США предполагает, что ВСУ покинут Донбасс, Украина откажется от курса в НАТО, но вступит в Европейский союз до 2027 года.

О ходе мирных переговоров "Страна" писала в отдельном материале.