Город Северск Донецкой области полностью перешел под контроль россиян.

Об этом заявил украинский военный с позывным Мучной, публикуя карту боевых действий в своём телеграм-канале.

"Фактически везде видно присутствие врага, город буквально напичкан вражескими тряпками (знамёнами войск РФ - ред.) это признаки окончательного контроля! Без сомнения можно сказать, что Северск уже откололся и перешёл в руки противника", – пишет Мучной.

"Враг уже фиксировался к югу от Северского мелового карьера, а к Славянску примерно 27-28км <...>. Постепенно вырисовывается горькая перспектива: линия боя поползет дальше – к новому великому сражению уже за славянское направление", – отмечает военный.

Напомним, сегодня в Кремле заявили о полном захвате Северска.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая опубликовала карту боевых действий, заявив, что россияне фактически захватили Северск.

На днях военный обозреватель Bild сообщил, что рушится линия обороны ВСУ в Северске Донецкой области .

Война в Украине продолжается 1387-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 11 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду войска РФ продвинулись к югу от Мирнограда Донецкой области, а в самом городе и вокруг него увеличилась серая зона. Противник также получил новое продвижение в Северске и южнее, где в серую зону вошло село Пазено. На днях россияне заявляли о его захвате.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.