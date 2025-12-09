Украинская линия обороны в городе Севереске Донецкой области "рушится".

Об этом пишет военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке.

"Россияне прошли большую часть города и переправились через реку Бахмутовку на его западной окраине", – заявляет он, публикуя карту с геолокацией российского присутствия (карта 1).

Напомним, украинский военный телеграм-канал Deep State пишет, что захвачена как минимум половина Северска (карта ниже).

При этом российские паблики заявляют, что войска РФ уже захватили центр города и подняли флаг над школой. ВСУ, по их данным, контролируют лишь несколько улиц в западной части Северска. В Украине этого не подтверждают.

Ранее стало известно, что армия РФ продвинулась в районе Северска и под Фёдоровкой.

Война в Украине продолжается 1385-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 9 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Войска РФ продвинулись под Северском в Донецкой области, к югу от Константиновки и в районе Ямполя на лиманском направлении. Украинские СМИ сообщили, что ВСУ вывели войска с южных позиций под Покровском и Мирноградом, чтобы избежать окружения.

