Война, которую Украина объявила русскому языку, раскалывает страну и частично подтверждает то, что говорят в Кремле о Киеве.

Об этом говорится в статье известного британского журнала The Spectator под заголовком "Война Украины с русским языком - ошибка".

По оценке автора статьи, преподавателя Королевского колледже Лондона Анастасии Пилявской, которая в настоящее время проживает в Одессе, лишение русского языка защиты Европейской хартии "затрагивает интересы миллионов русскоязычных украинцев, разделяет страну и подтверждает некоторые заявления Путина об Украине", что в условиях войны является "самоубийством".

Пилявская пишет о "противостоянии между шумной кликой, которую теперь поддерживает Киев, и подавляющим большинством украинцев, которые считают эти крестовые походы опасным разъединением".

Она усомнилась в заявлении бывшего языкового омбудсмена Тараса Креминя о том, что граждане Украины "наотрез отказались от языка оккупантов".

"Будь это правдой, не было бы необходимости его контролировать. Вместо этого ужесточаются меры. Хотя некоторые, безусловно, перешли на украинский из патриотизма, для большинства язык остаётся средством общения, а не символом лояльности", - пишет автор.

Она отмечает, что на русском говорят многие дети в школах, военные на фронте, даже самые националистические СМИ имеют русскоязычные версии.

"Гротескный парадокс заключается в следующем: Путин настаивает, что все русскоязычные - русские, а националисты-консерваторы, отказывающие русскоязычным украинцам в праве на существование в стране, вторят этой лжи, превращая омбудсмена Креминя в представителя Кремля. Однако русскоязычные украинцы - одни из главных жертв и героев этой войны, от Херсона и Мариуполя до сотен тысяч на фронте. Из-за страха, ошибки или просчета Киев поддерживает группировки, лишающие украинцев прав, гарантированных Конституцией, и подрывающие их патриотизм. Одесские солдаты на фронте рассказывают о растущем чувстве предательства и отчуждения; в городе шепчутся о неосталинизме или неоколониализме, которые толкают их к внутренней эмиграции. Зеленский когда-то понимал это лучше многих. На своей инаугурации он обратился к оккупированному Донбассу по-русски, прервав депутата-националиста, возразившего: "Хватит разделять страну!" Сегодня его правительство делает именно это", - говорится в статье.

Напомним, что в прошлом году подобная статья с критикой жёсткой украинизации вышла в The Economist.