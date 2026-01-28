Американский бизнесмен Илон Маск назвал главу МИД Польши Радослава Сикорского "имбецилом".

Перепалка Маска и польского министра произошла в соцсети X.

Сикорский публично обратился к Маску с призывом ограничить использование Starlink Россией, которая начала управлять с помощью этой связи своими дронами над Украиной.

"Эй, большой человек, почему бы тебе не помешать россиянам использовать Starlink для наведения ударов по украинским городам. Зарабатывание на военных преступлениях может навредить твоему бренду", - написал Сикорский.

Маск ответил резко.

"Этот пускающий слюни имбецил даже не осознает, что Starlink - это основа военной связи Украины", - написал техномиллиардер.

Напомним, накануне министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил оснащение россиянами своих дронов спутниковыми системами Starlink и отметил необходимость быстрой реакции на эту проблему.

Как мы писали, первым о российских БпЛА, оснащенных Starlink, сообщил эксперт по дронам Сергей Бескрестнов, недавно назначенный советником Федорова.

