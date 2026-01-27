Во вторник, 27 января, в Украине идет 1434-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 27 января

9.00 Чёрный столб дыма в Бродах Львовской области после утреннего удара по объекту инфраструктуры.

8.51 В Одессе после ночного прилёта обвалился подъезд многоэтажки, сообщают местные паблики.

8.45 В Одессе и Харькове сейчас идут аварийные отключения света, сообщают власти.

В Харькове вчера вечером был сильный прилёт по энергетике, в Одессе накануне произошла авария в электросетях.

8.23 В Бродах зафиксировано попадание беспилотника, подтвердили в львовской областной военной администрации.

По словам главы ОВА Максима Козицкого, атакован объект инфраструктуры.

8.15 В Одессе сегодня ночью были прилёты по центру города и району Молдаванки.

Пострадали жилые дома, также было попадание по объекту инфраструктуры.

8.08 Дроны атаковали Львовскую область.

Местные паблики сообщают о взрывах и масштабном задымлении в районе города Броды.

8.03 Белый дом дал понять Киеву, что гарантии безопасности США Украине зависят от согласия на вывод ВСУ из Донбасса, что позволит заключить мирное соглашение.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на восемь источников, знакомых с переговорами.

"США считают, что для прекращения войны Киев должен отказаться от Донбасса", - сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

7.59 В некоторых регионах Украины с утра ввели аварийные отключения света, сообщает "Укрэнерго".