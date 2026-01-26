Заместителя председателя Центральной военной комиссии (ЦВК) и члена политбюро Коммунистической партии Китая, который считался доверенным военным советником Си Цзиньпина, Чжана Юся подозревают в передаче США ключевой технической информации о китайском ядерном оружии. Также его обвиняют во взяточничестве.

Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Показания на высокопоставленного военного дал бывший гендиректор Китайской национальной ядерной корпорации, которая курирует все аспекты гражданских и военных ядерных программ Китая. Об обвинениях в адрес генерала стало известно в субботу, о преступления Чжана Юся рассказали на брифинге для высокопоставленных китайских офицеров. Причем какие именно сведения он передавал США, на брифинге не уточнялось.

"Высокопоставленный китайский генерал обвиняется в утечке информации о ядерной программе страны в США и получении взяток за официальные действия, включая повышение офицера до министра обороны (имеется в виду бывший министр обороны страны Ли Шанфу - Ред.), сообщили источники", - сказано в публикации.

Сейчас Чжан Юся находится под арестом.

Минобороны Китая также заявило о начале расследований в отношении главы Объединенного штаба ЦВК Лю Чжэньли. Ведомство не раскрыло детали его уголовного дела.

После ареста Чжана Юся в ЦВК осталось всего два человека: сам Си и возглавляющий антикоррупционный комитет Чжан Шэнминь. Это беспрецедентная ситуация для органа, руководящего армией страны.

Эксперты по Китаю утверждают, что действия Си Цзиньпина по борьбе с коррупцией и нелояльностью в вооруженных силах становятся самыми резкими кадровыми перестановками в военном руководстве КНР со времен Мао Цзэдуна.

Напомним, в Китае действует смертная казнь, которую применяют к осужденным по тяжким статьям. Прошлой весной сообщалось о казни четырех людей с местным гражданством и гражданством Канады за преступления, связанные с наркотиками.

Как мы писали, Китай входит в пятерку стран с самым большим ядерным арсеналом.