Власти Украины почти в два раза подняли цены на электроэнергию для украинской промышленности.

Об этом говорится в постановлении Национальной комиссии по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) №70 от 16 января этого года.

На фоне масштабных и длительных отключений электроэнергии, что затрагивают не только бытовых потребителей, но и объекты промышленного производства, предприятий бюджетно-коммунальной сферы, множество государственных и частных организаций, власти решили нанести по потребителям новый удар.

Так, предельные цены на электроэнергию на рынках повысились до 15 тысяч гривен за мегаватт/час, причём не только в часы пиковой нагрузки, как раньше, но и круглые сутки.

Если среднемесячная цена ноября-декабря для промышленности составляла 6,4-6,65 тыс. грн (без НДС), то за 21-25 января она достигла уже 11 159,8 грн (без НДС). То есть выросла практически вдвое.

Это является тяжелейшим ударом для и без того переживающих крайне трудные времена украинских предприятий. Кроме того, подорожание электроэнергии косвенно бьёт и по населению, подстегивая инфляцию гривны и резко увеличив цены на подзарядку электроавтомобилей.

Повышение тарифов на электроэнергию объясняется необходимостью закупать дорогое импортное электричество (почему этот повод сомнителен, мы расскажем ниже), но, по сути, отражает стратегию властей на повышения цен. Причём не только для промышленности, но и для населения.

"Этого требуют МВФ и лоббисты украинских и транснациональных энергокомпаний. Население пока не трогают, но на промышленности решили оторваться по полной программе", – рассказывает источник на энергорынке.

Напомним, ранее о намерении "антикоррупционеров" (кругов, связанных с Западом) поднять цены на электроэнергию заявлял и член парламентского комитета по ТЭК Алексей Кучеренко. При этом широкая общественность узнала о повышении цен 16 января после поднятого рядом депутатов из так называемой "антизеленской" коалиции скандала.

По их утверждению, "сговор о новых тарифах" позволит трейдерам, крупнейшим из которых (до 20% от общего объёма закупок) был "Д.Трейдинг" Рината Ахметова, за считанные дни заработать 2,1 млрд гривен.

По данной версии, группа крупных игроков на энергетическом рынке, имея инсайдерскую информацию о предстоящем повышении цен, на аукционе "Энергоатома" уже выкупила его электроэнергию на 3-ю декаду января по 7 гривен за киловатт-час. А принятое НКРЭКУ решение о повышении потолка цен позволило им продавать её промышленности уже по 9-15 гривен за киловатт.

При этом депутаты указывают на грубые процедурные нарушения, с которыми НКРЭКУ подняло цены – отсутствие публичного обсуждения проекта решения и противоречащие закону крайнее сжатые сроки его принятия.

"Этот скандал – часть стратегии грантовых кругов по взятию под контроль энергетики. Их ближайшая цель – поменять состав НКРЭКУ. Тем более, что по процедуре проведения решения о повышении цен действительно имели место очевидные нарушения. При этом данные круги полностью поддерживают идею повышения цен на электроэнергию как для промышленности, так и для населения", – сказал "Стране" источник на энергорынке Украины.

Также публикуется письмо руководителям страны от главы парламентского комитета по ТЭК Андрея Геруса о ситуации с резким повышением цен на электроэнергию для промышленности.

Чтобы отмежеваться от скандала, компания "Д.Трейдинг" объявила о расторжении контракта на дешёвые киловатты от государственного "Энергоатома".

Но, по мнению участников рынка, "Д.Трейдинг" и его материнская компания ДТЭК окажутся в наибольшем выигрыше от резкого повышения цен, причём сразу дважды.

Во-первых, поднятие цен не приведёт к значительному росту импорта электроэнергии из ЕС. Стоимость киловатта электричества на рынке ЕС сегодня превышает €350, а цена импортной мощности по её передаче доходит до €200. Эти цифры значительно выше установленного НКРЭКУ потолка в 15 тысяч гривен (€295).

Во-вторых, резкий рост цен приведёт к банкротству мелких энерготрейдеров, которые всё ещё составляют конкуренцию крупным игрокам.

Фактически по новым ценам будут продавать электроэнергию украинских производителей, крупнейшим из которых после "Энергоатома" является ДТЭК.

Рынок электроэнергии работает, в основном, по постоплате. И у мелких трейдеров просто не хватит средств покрыть вдвое выросшие затраты на её закупку. А поднять цены для собственных клиентов по уже заключённым договорам крайне трудно.

Впрочем, это всё побочные эффекты. Главное следствие поднятия цен на свет – сильнейший удар по украинской промышленности, которая и до того находилась на грани выживания из-за блэкаутов.