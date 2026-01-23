В Украине в два раза увеличилась цена зарядки электромобилей.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

"Открываю сегодня приложение, чтобы посмотреть, где есть зарядка, и вижу, что вместо тарифа 15 гривен за киловатт, по которому я заряжалась буквально вчера на той же самой зарядке, тариф уже 30 гривен. И обещают, что к концу недели он будет 50. Надеюсь, что это неправда", - написала молодая женщина по имени Анна.

Она связала подорожание с дефицитом электроэнергии в Украине, возникшим после обстрелов. Однако на самом деле это не так.

Как пишет портал "Авто24", владельцы зарядных станций пересмотрели свои тарифы вследствие изменения условий для бизнеса на энергетическом рынке. 16 января Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, своим постановлением увеличила предельные цены для компаний, чтобы привлечь закупку импортной энергии во время пиковых нагрузок. В результате стоимость электроэнергии для предпринимателей выросла и старые тарифы на зарядку оказались невыгодными.

На некоторых станциях скоростной зарядки электромобилей введены тарифы до 32 гривен за кВт-ч. Цены повысили не все зарядки в стране, но наверняка процесс затронет всю сферу.

По тарифу в 30 гривен за кВт-ч полная зарядка батареи на 60–70 кВт-ч может обойтись почти как заправка небольшой машины на бензине.

Десять дней назад мы сообщали, что цена автогаза в Украине обновила исторический максимум и достигла 38 гривен за литр.

Постоянно бьет антирекорды и официальный курс доллара.