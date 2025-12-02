Эксперт прогнозирует подорожание электроэнергии в Украине уже в следующем году
В следующем году электричество существенно подорожает.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
По его данным, уже в эту пятницу Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердит новые тарифы на следующий год: на передачу электроэнергии - 785,39 грн за МВт·ч (+14,4% к действующему), а на диспетчеризацию - 110,03 грн за МВт·ч (+11%).
"Это повлияет на все наши расходы и платежи напрямую, от продуктов питания до аренды. Это результат работы Кудрицкого во главе "Укрэнерго", когда за 2024 год был нанесен ущерб на 36 млрд гривен, и мы еще долго будем это все оплачивать", - пишет Попенко.
Он добавил, что правительство не видит других вариантов, а наблюдательный совет пока не собирается проводить системные изменения.
Напомним, что в Украине сейчас дефицит света на фоне коррупционного скандала с хищениями в энергетике.
Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что зимой Украина будет импортировать электроэнергию.
Между тем в "Укрэнерго" заявили, что страна не может покрыть дефицит электроэнергии импортом из-за слишком высоких цен на электричество в странах ЕС.