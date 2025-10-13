Зимой Украину ожидают проблемы с электричеством. Предполагается, что "через одну-две атаки нужно будет импортировать электроэнергию".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с главой дипломатии Европейского Союза Каей Каллас.

По его словам, дорога импорта "открыта" для страны в этом году.

"Мы ожидаем проблемы с электричеством. Нам, возможно, через одну-две атаки нужно будет импортировать электроэнергию. И мы всегда используем эту возможность во время зимы. И эта возможность для нас открыта", – сказал он.

За последние недели российские оккупанты нанесли серию массированных ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Глава государства заявлял, что во время отражения недавней массированной атаки РФ на инфраструктуру Украины было сбито на 20-30% меньше целей, чем обычно из-за погодных условий.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в свою очередь заявлял, что граждане Украины должны готовиться к любым сценариям с электричеством.

Недавно Минэнерго передало странам G7 перечень неотложных потребностей энергетического сектора Украины, включая оборудование для усиления защиты объектов энергетики.