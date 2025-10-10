Во время отражения сегодняшней массированной атаки РФ на инфраструктуру Украины было сбито на 20-30% меньше целей чем обычно.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе краткого интервью журналистам.

По его словам, работе ПВО стали помехой метеоусловия. Основной удар РФ, нанесённый ночью, был направлен на четыре региона.

"Это не первый такой удар. Я считаю, что метеоусловия уменьшили наше отражение где-то на 20-30 процентов. И я думаю, что именно это дало такой эффект", – сказал Зеленский.

В то же время, по его словам, "это удар сильный, но не смертельный".

"А что нам остаётся? Партнёры должны помогать. Америка должна умерить Путина. Партнёры не должны опускать руки и поддерживать Украину, а украинцы, я считаю, что все правильно делают", – добавил верховный главнокомандующий.

На вопрос когда теперь ждать "блэкаут в Москве", Зеленский сказал, что "наша задача – ответить врагу".

Ранее на фоне массовых отключений света в городах гендиректор ДТЭК заверил, что Россия не устроит блэкаут Украине.

Война в Украине продолжается 1325-й день. Последние новости с ключевыми событиями пятницы, 10 октября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг стало известно о продвижении армии РФ на двух участках Днепропетровской области в районе деревень Новосёловки и Сичневого (Январского). Противник также получил продвижение в Запорожской области у Полтавки и на севере Донецкой – у Выемки, что близ Северска. Кроме того, войска РФ продолжили наносить удары по украинской энергетике и железной дороге.

