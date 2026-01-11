Во время операции по захвату экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро военные США применили мощное неизвестное оружие, которое обезвредило венесуэльских солдат и технику.

Об этом пишет издание The New York Post, ссылаясь на показания сотрудника охраны венесуэльского лидера.

Судя по его словам, американцы сходу "ослепили" венесуэльские подразделения, отключив радиолокационные системы, а также подавив очаги сопротивления и огневые точки при помощи беспилотников.

"Мы были начеку, но внезапно все наши радиолокационные системы без всякого объяснения отключились. Следующее, что мы увидели, - это беспилотники, множество беспилотников, летающих над нашими позициями. Мы не знали, как реагировать", - говорит охранник.

Спустя несколько мгновений появилось несколько вертолетов, которые перебросили американских спецназовцев. По словам охранника, они были вооружены чем-то гораздо более мощным, чем огнестрельное оружие.

"В какой-то момент они что-то запустили. Я не знаю, как это описать. Это было похоже на очень мощную звуковую волну. Внезапно я почувствовал, будто моя голова взрывается изнутри. Последствия были мгновенными и ужасающими. У всех нас пошла кровь из носа. Некоторых рвало кровью. Мы упали на землю, не в силах пошевелиться. Мы даже не могли встать после применения этого звукового оружия - или что это было", - заявил охранник Мадуро.

МВД Венесуэлы заявляет, что во время описанных событий погибло около 100 сотрудников сил безопасности Венесуэлы.

Как пишет издание, США действительно имеет микроволновое и сверхзвуковое оружие, но до этого его не применяли в реальном бою. Ранее похожее оружие применялось Китаем, во время пограничных боев с Индией.

Напомним, власти Кубы заявили, что во время операции США по захвату Мадуро были убиты 32 кубинца, которые работали в его личной охране.

Глава Белого дома признал этот факт, заявив: "Представьте себе: никто из наших не погиб, а с другой стороны погибли многие".