Власти Кубы заявили, что во время операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро были убиты 32 кубинца, которые работали в его личной охране. Погибшие были военнослужащими кубинских вооруженных сил и разведывательных служб.

Об этом со ссылкой на заявление кубинских властей сообщают мировые СМИ.

Гавана заявляет, что погибшие "выполняли миссию от имени Революционных вооруженных сил и Министерства внутренних дел" по просьбе властей Венесуэлы. Кубинские власти отметили, что охранники "пали после упорного сопротивления в прямом бою с нападавшими или в результате бомбардировок различных объектов".

В память о погибших Куба объявила траур 5 и 6 января.

О том, что 3 января "было убито много кубинцев", говорил президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами на следующий день на борту президентского самолета Air Force One.

"На другой стороне было много смертей. На нашей стороне не было смертей", - сказал он.

По данным американской газеты The New York Times, всего во время субботней атаки США на Венесуэлу погибли 80 человек.

Напомним, Мадуро был захвачен вместе с женой и вывезен в США.

В Нью-Йорке начался судебный процесс над венесуэльским политиком, который назвал себя военнопленным и отверг обвинения американцев по делу о наркотерроризме.