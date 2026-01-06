При похищении Мадуро американцы убили более 30 кубинцев из его личной охраны
Власти Кубы заявили, что во время операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро были убиты 32 кубинца, которые работали в его личной охране. Погибшие были военнослужащими кубинских вооруженных сил и разведывательных служб.
Об этом со ссылкой на заявление кубинских властей сообщают мировые СМИ.
Гавана заявляет, что погибшие "выполняли миссию от имени Революционных вооруженных сил и Министерства внутренних дел" по просьбе властей Венесуэлы. Кубинские власти отметили, что охранники "пали после упорного сопротивления в прямом бою с нападавшими или в результате бомбардировок различных объектов".
В память о погибших Куба объявила траур 5 и 6 января.
О том, что 3 января "было убито много кубинцев", говорил президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами на следующий день на борту президентского самолета Air Force One.
"На другой стороне было много смертей. На нашей стороне не было смертей", - сказал он.
По данным американской газеты The New York Times, всего во время субботней атаки США на Венесуэлу погибли 80 человек.
Напомним, Мадуро был захвачен вместе с женой и вывезен в США.
В Нью-Йорке начался судебный процесс над венесуэльским политиком, который назвал себя военнопленным и отверг обвинения американцев по делу о наркотерроризме.