Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что готова отдать Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу. По её словам, глава Белого дома доказал, что заслуживает эту награду, разрешив бомбёжки Венесуэлы и захват президента страны Николаса Мадуро.

Об этом она сказала в эфире американского телеканала Fox News.

"То, что он сделал, как я уже говорила, исторически. Это огромный шаг к демократическому переходу, и я хочу донести это до американского народа. Это награда (Нобелевская премия мира - Ред.) венесуэльского народа, безусловно, хотим вручить её ему и поделиться ею с ним", - заявила Мачадо.

В своем первом появлении в телеэфире после похищения Мадуро она вообще неоднократно хвалила Трампа.

Накануне западная пресса писала, что Трамп не поддерживает кандидатуру Мачадо на должность президента Венесуэлы, потому что она не уступила ему Нобелевскую премию мира. Однако сам он это опроверг.

"Она не должна была победить. Но нет, это никак не повлияло на мое решение (о Венесуэле - Ред.)" - сказал Трамп в эфире NBC News.

Ранее в субботу глава Белого дома говорил, что Мачадо не может стать президентом, потому что у нее "нет поддержки и уважения внутри страны", хотя она "очень хорошая женщина".

Также Трамп заверял, что Вашингтон сейчас не требует смены правящего режима в Венесуэле. О новых выборах в стране в ближайшие 30 дней речи не идет.