В воскресенье, 22 февраля, в Украине идет 1460-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 22 февраля

12:16 Мэр Киева Кличко рассказал о последствиях ночных обстрелов Киева.

Исходя из его сообщения, на Киев падали обломки сбитых ракет.

В Днепровском районе обломки ракеты упали возле подстанции скорой помощи и повредили автомобиль в другом месте этого района.

В Святошинском районе взрывной волной выбило окна в жилых домах, а в Деснянском и Подольском районах обломки упали на открытых территориях.

11:46 Фото без блюра задержанной подозреваемой в исполнении теракта во Львове публикуют местные паблики.

11:31 "Укрэнерго" заявляет, что из-за ночных ударов обесточены часть потребителей в Одесской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областей.

11:02 Фото и видео с Софиевской Борщаговке, где после утренней атаки полностью разрушены два дома, а также пострадали ещё несколько соседних домов.

В соседних домах сорваны крыши, разрушены заборы, а также выбиты окна. Один из наиболее пострадавших домов ещё продолжает тлеть.

Спасатели пока не затушили пожар полностью.

11:01 Полиция публикует фото задержанной по делу о взрывах во Львове.

10:33 В Луганске два беспилотника ударили по нефтебазе, поднимается дым, пишут местные паблики.

Ранен один человек.

10:27 Полиция задержала предполагаемую исполнительницу взрыва во Львове. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

10:18 Украину ночью атаковли почти 300 ударных дронов и 50 ракет разных типов, значительная часть которых является баллистическими. Об этом заявил Зеленский.

Под ударами были Киев и его окрестности, Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Одесская и Полтавская области.

Есть один погибший - в Фастове Киевской области.

9:58 На юге Украины, помимо Одесской области, была атакована энергетика в Николаеве. Без электроснабжения после удара "Шахедов" остались 16 тысяч абонентов.

По Одессой же пострадал энергетический объект ДТЭК

"Разрушения значительные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние. Сейчас мы работаем на месте: разбираем завалы", - заявили в компании.

9:44 Полицейской, которая погибла во время взрыва во Львове, было 23 года, сообщает полиция.

Виктория Шпилька приехала во Львов из Херсона. В прошлом году она вышла замуж за полицейского.

9:24 Из-за ночных прилётов поезда в Киевской области иду с опозданием, сообщила "Укрзализныця".

9:20 Во время ночного обстрела пострадал дом нардепа Дмитрия Разумкова в Софиевской Борщаговке.

Он предположил, что на квартал упала сбитая ракета.

В доме, где живёт Разумков, выбило окна и пострадал фасад.

9:02 Видео изнутри горящего дома в Софиевской Борщаговке под Киевом.

8:54 Количество пострадавших после взрывов во Львове возросло до 24 человек, сообщила полиция.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших.

Напомним, прокуратура квалифицирует это дело как теракт.

8:49 Россия вчера нанесла ракетный удар по американской фабрике Mondelēz в Сумской области.

Видео последствий удара опубликовал глава МИД Сибига.

Судя по всему, речь о бывшей советской кондитерской фабрике в Тростянце. Сейчас редприятие производит сладости под брендами "Корона" и Milka.

8:34 В Броварах под Киевом ночью был прилёт по гаражному кооперативу. Сообщается о масштабных разрушениях.

8:18 Во время ночной атаки загорелись дома в Софиевской Борщаговке под Киевом.

Также власти заявили о прилёте по многоэтажке в Святошинском районе столицы.

01:23 После взрывов во Львове есть погибшие и раненые правоохранители, сообщает Нацполиция.

По предварительной информации, взрывы начались после прибытия патруля на вызов.

01:18 В центре Львова раздались взрывы. Местные паблики сообщают о раненых, среди которых есть полицейские и военнослужащий.

Также пишут о погибшем. На месте работают правоохранители.