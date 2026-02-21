Между премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом Франции Эмманюэлем Макроном случился конфликт из-за убийства французского правого активиста.

Инцидент произошёл 12 февраля в Леоне: во время столкновений на правом митинге погиб 23-летний активист движения "Action Française" Квентин Деранк.

Его убили в драке, одним из семи нападавших оказался помощником депутата левой партии "Непокоренная Франция".

Эти события прокомментировала итальянский премьер Мелони:

"Действия групп, связанных с левым экстремизмом это рана для всей Европы", - написала Мелони в своих соцсетях.

Это вызвало резкую критику со стороны Макрона.

"Меня всегда поражает, как националисты, выступающие против вмешательства в дела своей страны, всегда первыми начинают комментировать происходящее в других странах", - сказал президент Франции.

Он добавил, что если бы каждый занимался собственными делами, все было бы хорошо.

Чиновники, близкие к итальянскому премьеру, заявили, что слова Макрона были восприняты "с удивлением", и подчеркнули, что заявление Мелони имело целью "выразить солидарность с французским народом, которого коснулось это ужасное событие, и никоим образом не вмешиваться во внутренние дела Франции".

Сегодня история получила продолжение. Мелони заявила, что слова Макрона "неожиданны и необоснованны", а её заявление касалось нарастающей поляризации в политических кругах, которая происходит и в Италии.

Отметим, что два лидера неоднократно конфликтовали. Так, в 2023 году Мелони и Макрон поссорились из-за приглашения президента Украины Владимира Зеленского в столицу Франции.

Между те Макрон и Мелони едины во мнении, что Европе нужно начать диалог с Россией.