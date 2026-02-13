Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решении установить прямой канал связи с Россией.

Об этом он сообщил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Deutsche Welle.

По слова французского главы, Европа станет частью переговоров о мире в Украине.

"Можно вести переговоры (об Украине, – Ред.) без Европы. Но это не принесет мира. Поэтому мы решили установить канал прямого общения с Россией. Мы будем частью решения этой проблемы. И когда мы добьемся завершения войны в Украине, мы должны будем определить правила сосуществования с РФ, с учетом наших интересов безопасности", – заявил Макрон.

Президент Франции также отметил, что в Европе должны быть готовы сесть за стол переговоров и обсуждать будущее архитектуры безопасности на континенте, а не оставаться сторонним наблюдателем крупных геополитических процессов.

"Нам нужно быть готовыми сесть за стол переговоров и обсудить это", - подчеркнул он.

Ранее Макрон объяснил, почему Европейский Союз должен вступить в диалог с Россией.

Напомним, что Москву недавно посещал советник Макрона - Эммануэль Бонн.